Um em cada seis britânicos recusa vacinar-se

O mundo corre atrás de uma vacina contra a covid-19, mas no Reino Unido não é apenas a disseminação do vírus que está a preocupar as autoridades sanitárias. Para os profissionais da saúde a propagação de informações erradas sobre as vacinas é também um foco de preocupação. .

Um inquérito realizado pela empresa Yougov revelou recentemente que um em cada seis britânicos recusa vir a ser vacinado contra o coronavírus, se uma vacina lhes for oferecida; mais de um sexto diz não a certeza de aceitar.