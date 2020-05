Um duo em fado permanente

“Fado Permanente” é o título do novo tema original que a cantora ‘crossover’ Yolanda Soares assina como autora juntamente com António Lopes Gonçalves , o compositor, músico, arranjador e seu colega de alguns anos, que já fez parte dos seus antigos projetos, Musicbox Fado em Concerto de 2006 e Metamorphosis de 2010.

Yolanda Soares afirma que tem várias composições do músico na “gaveta”, para as quais contribuiu com letras suas e até compondo a linha melódica tendo um prazer redobrado nesta tarefa, já que escrever e improvisar melodias é algo de bastante natural desde pequena e que pretende dar continuidade.

Este tema fala da saudade, da dor da ausência, da distância, mas focando-se no seu lado mais belo e poético, onde essa condição de se estar em constante espera por algo que nunca vem, e em silêncio, se torna soberana e eterna, criando o Fado. O Fado Permanente.

É uma forma de estar na vida, diz Yolanda, e mesmo não sendo fadista de raiz, sente que esta forma de estar, foi e é a sua. Diz: “Desde pequena que espero algo que não vem, que está eternamente ausente. Tenho uma espécie de angústia constante. Mas uma angústia que, de certa forma, me dá algum prazer. Como se necessitasse disso para sentir, digamos que, a eternidade. Que há mais alguma coisa que me espera. Eu não sou fadista mas sinto-me uma “mulher do fado”. Tenho momentos de total silêncio numa espera constante por algo. E sou assim desde pequena…”. Há quem lhe chame inquietação.

Para dar toda a alma do Fado que Yolanda queria para este tema, convidou o magnífico fadista Miguel Ramos para se juntar a ela. “…A voz do Miguel neste tema novo , foi gravada há cerca de um ano, precisamente na minha casa . Era para ser apenas uma maquete pois não tenho nenhum estúdio. Mas acabei por utilizar esta gravação da voz dele , e seguir em frente com o que faltava pois agora estivemos impedidos de nos juntar para voltar a gravar…..” dada a situação de pandemia.

“Fado Permanente” estará disponível a partir de dia 28 deste mês nas plataformas digitais.