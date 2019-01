Um Douro cada vez mais internacional

A Associação dos Empresários Turísticos do Douro e Trás-os-Montes (AETUR) apresenta sexta-feira, em Vila Real, o projeto Encontros a partir do Douro, que pretende estimular a internacionalização da economia portuguesa e do setor turístico.

O projeto “Meetings from Douro – Magellan World” (Encontros a partir do Douro – Mundo de Magalhães), vai desenvolver-se até ao final do ano e pretende levar o vale do Douro à América Latina e trazer ao Norte de Portugal jornalistas e personalidades internacionais das áreas do turismo, agroalimentar e cultura.

“O grande objetivo do projeto é estimular a internacionalização da economia portuguesa e do setor turístico, através da cooperação internacional”, afirmo, citado em comunicado, Luís Marques, presidente da AETUR.

A iniciativa é apresentada no ano em que arrancam as comemorações dos 500 anos da primeira viagem de circum-navegação levada a cabo pelo navegador português Fernão de Magalhães.

“Com o ‘Meetings from Douro’ pretendemos impulsionar a economia entre os diferentes países, que foi também uma das motivações da epopeia da viagem de Fernão de Magalhães. Para além desse objetivo mais económico, queremos fortalecer a interculturalidade através da Rede das Cidades Magalhânicas e usufruir do conhecimento da Rede de Universidades Magalhânicas”, explicou Luís Marques.

Ao longo dos próximos meses, o projeto proporcionará às empresas sessões de informação, de forma a incentivar a cooperação internacional, promoverá a vinda ao Douro de agentes e influenciadores de opinião do ramo turístico, oriundos de diversos pontos geográficos, realizará um fórum de turismo e fará uma prospeção internacional e contactos com entidades congéneres através de ações de trabalho nos mercados externos.

Estão previstas ações em Santiago do Chile e em São Paulo, no Brasil.

A apresentação do projeto realizar-se-á durante um debate, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), sobre a internacionalização da região do Douro, no qual vão participar entidades ligadas ao turismo, ao agroalimentar, autarquias e empresas.

O “Meetings from Douro – Magellan World” é cofinanciado pelo FEDER.