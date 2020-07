Um dos mais belos hotéis portugueses reabre para a semana

Com uma localização privilegiada em plena Avenida dos Aliados, no Porto, o hotel de cinco estrelas reabre no próximo dia 15 de julho. Com várias campanhas especiais ativas, o Palácio das Cardosas tem tudo preparado para receber os hóspedes da forma mais segura.

Após a certificação com o selo Clean & Safe pelo Turismo de Portugal, a implementação do rigoroso protocolo de limpeza IHG Clean Promise e o selo Safe Travels da WTTC (World Travel & Tourism Council), o hotel InterContinental Porto – Palácio das Cardosas está pronto para voltar dar as boas-vindas aos hóspedes.

A unidade hoteleira está a seguir procedimentos rigorosos e detalhados no que diz respeito à prevenção e contenção da pandemia de covid-19, seguindo todas as diretrizes da Direção-Geral de Saúde e de todos os protocolos adotados.

Vincent Poulingue, Diretor-Geral do hotel InterContinental Porto, refere que “é para nós uma grande alegria poder voltar a abrir portas aos hóspedes. Esta foi uma fase de grandes desafios e, graças ao trabalho das nossas equipas, estamos prontos para oferecer uma experiência de sonho e de verdadeira hospitalidade a quem nos visita, garantindo, acima de tudo, a segurança e o bem-estar de todos. O Porto está a começar a recuperar lentamente e sentimo-nos positivos e confiantes no futuro que se avizinha”.

O Palácio das Cardosas implementou medidas de segurança em todas as áreas do Hotel, nomeadamente na receção, com a instalação da sinalética adequada e acrílicos, de forma a garantir o distanciamento social. Sempre que possível serão utilizadas ferramentas contactless, em room service, pagamentos e menus do restaurante, por exemplo. Em relação à limpeza e desinfeção dos espaços, o hotel InterContinental Porto garante limpeza permanente, apropriada aos padrões de higienização de covid-19 e com mais frequência.

Adicionalmente, serão disponibilizados desinfetantes ao longo das várias áreas do Hotel. Nos quartos, a limpeza das superfícies de maior contacto terá um cuidado aprimorado, as roupas de cama serão substituídas e desinfetadas, o diretório de serviços estará disponível na Smart TV e será colocado ainda um selo na entrada do quarto, garantido ao hóspede que o espaço foi recentemente limpo e desinfetado. Por fim, em cada quarto, será disponibilizado um kit individual de higiene.

A reabertura do hotel de luxo é marcada pela campanha da IHG (InterContinental Hotels Group), denominada “Get a Night On Us”, em que poderá reservar três noites pelo preço de duas.

Além da campanha da IHG, o hotel InterContinental Porto tem ativa uma campanha de vouchers de desconto de vários valores: por 50€, poderá obter um voucher de 65€; por 150€, poderá usufruir de um voucher de 190€; e por 300€, poderá adquirir um voucher de 390€. Estes vouchers poderão ser utilizados no restaurante, no bar ou em alojamento, e têm validade até ao final do ano de 2021. Para desfrutar de qualquer um destes vouchers, poderá fazer a sua reserva através do e-mail icporto.reservations@ihg.com ou do telefone +351 22 00 35 600.

O Palácio das Cardosas está nomeado na categoria de Melhor Hotel de Cidade nos World Travel Awards e as votações terminam a 17 de agosto.