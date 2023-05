Os be-dom, grupo que tem sido um dos grandes promotores dos Objetivos e Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS), vão atuar entre maio e junho em Portugal e Espanha.

A forte mensagem ambientalista do grupo é habitualmente passada para todas as idades, “num espetáculo onde a performance e a mímica quebram todas as barreiras linguísticas, levando em cada espetáculo o cumprimento das ODS 3, 7, 9, 11, 12 e 13”, explica a Brain, agência dos be-dom.

O Cine Teatro Lamoso, em Santa Maria da Feira, recebe os be-dom no dia 13 de maio, de onde seguem para o “Festival Moods”, em Matosinhos, no dia 14. Antes de atuarem no dia 7 de junho, no “Welcome to the Jungle”, em Hilton Diagonal Mar Barcelona, o grupo de vai estar presente em Vale de Cambra, na Semana do Ambiente, no dia 3 de junho.

A agência realça que “o maior festival internacional de arte do mundo, o ‘Edinburgh Fringe Festival’, já se rendeu ao talento deste enérgico coletivo artístico português”, onde “por essa altura, receberam da importante cadeia de informação inglesa, a BBC, o rótulo de ‘um dos espetáculos obrigatórios para ver antes de morrer'”.