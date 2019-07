Um dia, onde a vida de gente muda o rumo de um futuro.

Uma decisão tomada por vezes sem ultimo recurso, após esgotar todas, ou pensada o ultimo recurso e sai dos pais, deixando família e toda a vida construída até então. Isso traz uma transformação de mentalidade, de adaptação a novos costumes, formas de vida, sistema administrativo, obrigações e deveres, sem pensar nos direitos.

Esconde-se as dificuldades de quem mais amamos e dos demais, pois isso poderá significar derrota, humilhação.

Um dia o inesperado bate à porta e ai nada mais há a esconder, é a altura de sair o que se tem no interior e procurar uma via, uma solução.

Solução o que é isso, como adquiri-la, a que preço, quais as consequências e as marcas que ficam, como viver com elas.

Isto é uma história como tantas outras, a grande maioria, onde longe dos olhos longe do coração, abafadas por acontecimentos que distraem e fazem crer numa falsa realidade de que tudo vai bem.

Um dia essa realidade escondida sai à rua, nos cafés, trabalho, hospitais, consultórios, nos parques de infância…

Até quando se vai continuar a querer ignorar essa realidade.

A mala de cartão não é uma história que deu um filme, é uma realidade dos nossos dias.

Como colar os bocados de fotografias de de vidas destruídas que contem essa mala, uma vez regressada para junto dos seus, fotos de doenças, acidentes, aprender a viver com muletas e um numero interminável de medicamentos, uma espera sem certezas de respostas que talvez nunca virão a pedidos feitos para compensação pelo estado de vida que se ficou.

Assim se poderia continuar a escrever para que sai-se quem sabe uma linda história de quem sai de Portugal à procura de uma vida melhor, mas não, vamos aos factos vamos ao interior do verdadeiro intuito destas linhas.

Um dia decidimos criar uma instituição que fosse a voz destes que sofrem, sem nunca confesso sonhar, imaginar no que me iria meter.

Hoje 8 anos depois, são histórias de cortar o coração, olhares de desespero que já ultrapassou fronteiras e estamos em países como Mongólia, Camarões, entre outros nos vários apoios prestados.

Este é um de vários pedidos, de que seja dada apoio a este projecto, a AACP – Associação de Apoio à Comunidade Portuguesa na Suíça, que não se insere em nenhum decreto-lei tradicional de apoios.

Este projecto já mostrou mostrou resultados conhecidos das instituições, com vários sucessos, algumas derrotas com muita tristeza nossa.

É um projecto que visa ser um apoio a várias instituições pois, nunca somos demais, tendo em conta os 276 mil portugueses vivendo no território Suíço.

Mesmo com o número de profissionais a crescer, os casos são em maior número e sempre crescente.

Assim sendo mais uma vez, ajudem-nos a ajudar quem mais precisa, pois a frase repetida mas muito verdadeira: Hoje são eles, amanhã poderemos ser nós e esse apoio vai-nos fazer muito bem.

Deixo nas vossas mãos a decisão de ajudar ou continuar a fazer de conta que tudo vai bem.