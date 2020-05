Um concerto para assistir dentro do carro em Águeda

A associação d’Orfeu optou, em época de confinamento, por organizar em Águeda um espetáculo ao vivo, denominado “Canções Difíceis Fáceis de Saber” a que as pessoas podem assistir dentro dos carros. O “Drive-i!”, nome nascido do Festival i!, que não foi possível realizar devido à pandemia de covid-19, é destinado a crianças e adultos, com sessões às 18:30 de sábado, dia 30, e domingo, dia 31, pelas 18:30, no estacionamento da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA), sendo a lotação limitada a 40 viaturas.

“Será um momento de fruição artística em família, sem sair do conforto do carro e cumprindo todas as normas de saúde pública, em que as famílias poderão voltar a assistir a um espetáculo ao vivo, com o som do espetáculo a ser transmitido para os autorrádios dos espetadores, mas com os artistas em palco, à sua frente”, salienta a organização.

O espetáculo “Canções Difíceis Fáceis de Saber”, uma criação da d’Orfeu, é interpretado por Laura Rui (voz), Catarina Valadas (flauta, ukulele e voz) e Sónia Sobral (acordeão), “desenrolando um novelo de canções estimulantes aos ouvidos de todas as idades, traduzindo temáticas quotidianas para a perceção infantil”.

“São pequenas sementes de consciência social através de sílabas desordenadas, piruetas com as letras, métricas desformatadas, diversões desenfreadas, as gramáticas rasgadas, emoções, tudos e nadas. Nunca um espetáculo foi tão infantil e adulto ao mesmo tempo”, refere o texto de divulgação.

O “Drive-i” é uma iniciativa da d’Orfeu AC, em parceria com o Município de Águeda e com a ESTGA, podendo os bilhetes ser adquiridos através do ‘site’ da associação.

