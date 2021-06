Um Campeonato do Mundo luso-espanhol?

Portugal e Espanha apresentam, oficialmente, esta sexta-feira, a candidatura conjunta ao Campeonato do Mundo de 2030, numa cerimónia que contará com a presença dos chefes de Estado e de Governo dos dois países.

«A candidatura de Portugal e Espanha receberá o apoio institucional do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, e de Sua Majestade o Rei Felipe VI de Espanha, do Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, e do Presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, amanhã, sexta, no Wanda Metropolitano, em Madrid», pode ler-se na nota divulgada no site da Federação Portuguesa de Futebol.

«A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) mostrarão a força desta candidatura conjunta. O jogo de amanhã em Madrid será o início de um projeto que unirá portugueses e espanhóis», salienta o organismo presidido por Fernando Gomes.

A cerimónia antecederá o início do jogo de preparação entre as seleções dos dois países, no Wanda Metropolitano, em Madrid.