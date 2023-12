“Um Caminho para Portugal” tem de contar com a diáspora

O presidente da Fundação AEP, Luis Miguel Ribeiro, o presidente da Sedes, Álvaro Beleza e a direção da Vida Económica Editorial, convidaram e organizaram a sessão de lançamento do livro “Um Caminho para Portugal” da auditoria de Carlos Tavares e Sara Monteiro.

Nos distintos discursos dos intervenientes foi por diversas vezes referido a importância da diáspora portuguesa e da necessidade de aumentar a competitividade e nível salarial em Portugal, para que “os filhos que queiram ficar possam ficar, e os que pretendam regressar o possam fazer”.

O livro enumera diversas medidas que poderão ser aplicadas para melhorar a sociedade e o nível económico de Portugal.

A apresentação de “Um Caminho para Portugal”, que tem prefácio de Miguel Cadilhe, decorreu na quarta-feira no Círculo Eça de Queiroz, em Lisboa, e contou com a presença de muitos notáveis. Tanto políticos no ativo como diversas personalidades que ocuparam os mais elevados cargos em Portugal.

No evento estiveram Aníbal Cavaco Silva, Pedro Passos Coelho e José Manuel Durão Barroso, entre outras personalidades. Além de diversos deputados, o lançamento do livro contou também com a presença de diversas personalidades relevantes ligadas ao sector privado.

A apresentação do livro foi efetuada por Álvaro Santos Pereira, ex-ministro no governo liderado por Pedro Passos Coelho e também pelo ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso.

(Reportagem de Vítor Oliveira)