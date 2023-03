Um bilhete para o Luxemburgo-Portugal pode chegar aos mil euros

É uma situação deplorável disse à imprensa um responsável da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF), que se mostra simplesmente impotente perante o fenómeno dos bilhetes transacionados no mercado negro por vários centenas de euros chegando aos mil euros.

“Infelizmente é inevitável. No entanto, desaconselhamos a compra de tais bilhetes. É muito possível que sejam cópias e que os códigos QR não funcionem à entrada do estádio”, explicou um porta-voz da FLF.

Os bilhetes para os cinco jogos em casa de Luxemburgo nas eliminatórias da Euro 2024 (Portugal, Liechtenstein, Islândia, Eslováquia e Bósnia) foram colocados à venda online a 100 ou 200 euros para as cinco partidas, dependendo da colocação no estádio.

Os bilhetes comprados através da Federação Portuguesa de Futebol apenas para o Luxemburgo-Portugal oscilavam entre 25 e 50 euros. EM vários sites internet podem encontrar-se bilhetes a 10 ou 20 vezes o seu valor para o jogo que no domingo opõe a seleção portuguesa ao Luxemburgo no estádio nacional do grão-ducado, no segundo jogo de ambas as equipas na fase de qualificação para o Euro2024.