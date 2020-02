Um aparelho que abre e liga o seu carro em segundos

O hacker conhecido no mundo digital por EvanConnect, inventou um aparelho que consegue abrir o seu carro em segundos.

Trata-se de uma pequena caixa com antena e é utilizável em carros que funcionam com chave por aproximação, a tecnologia usada atualmente em quase todas as marcas.

Este tipo de chave utiliza tecnologia de frequências para detetar se o carro está próximo de maneira a poder abri-lo e ligá-lo. O aparelho imita a frequência depois de a captar e assim cria uma cópia do sinal da chave.

Os aparelhos são vendidos por cerca de 8.500€ e permitem que outras pessoas abram e roubem veículos caros. EvanConnect afirmou ter clientes principalmente no Reino Unido, nos Estados Unidos e na Austrália tal como noutros países da América do Sul e da Europa.

“Posso dizer que nunca roubei um carro com essa tecnologia. Seria muito fácil roubar. Porquê sujar as minhas mãos se posso ganhar dinheiro ao vender essas ferramentas a outras pessoas?”, contou Evan ao site Motherboard.

Veja o vídeo de demonstração que ele fez, utilizando o 4X4 de um amigo.