Um ano num condomínio de luxo por dez euros?

Por dez euros apenas pode ser o sortudo ou a sortuda que vive com todo o conforto, num condomínio privado com piscina durante 365 dias sem se preocupar com renda.

A ideia veio de Laura Azenha, uma portuguesa de 27 anos que decidiu largar tudo em Lisboa para aceitar um desafio profissional de três anos fora de Portugal. Laura estudou Gestão no ISCTE e é atualmente Marketing Coordinator no Hotel Crowne Plaza do Dubai. Recentemente, foi convidada para um novo projeto que implica esta aventura: três anos fora, passando pelo Dubai, Tóquio e por Nova Iorque.

Ao pensar no que faria à sua casa enquanto estivesse fora — se a arrendaria, se a deixaria vazia — Laura lembrou-se de uma experiência há uns anos, quando estudou na Alemanha. Ali, explicou ao portal NiT, “havia muito o hábito de sortear móveis e utensílios para a casa através deste sistema. Na altura que não trabalhava e não tinha dinheiro foi excelente para conseguir mobilar a minha casa lá”, frisou.

Por achar uma ideia muito engraçada e por paralelismo ao que lhe sucedeu, lembrou-se de fazer o mesmo com a sua casa: “dar a oportunidade a qualquer pessoa, com mais ou menos posses, de durante um ano viver numa casa que considero moderna e muito acolhedora”, explica-nos.

O funcionamento é simples: no fundo, é um sorteio em forma de rifa. Cada bilhete custa 10€ e o vencedor vai ser escolhido aleatoriamente no dia 16 de maio, sendo contactado no dia 17. O sorteio será feito pelo programa Raffall, o único software de sorteios online aprovado pelo Facebook, Apple e Google.

Mas há mais: de modo a garantir que cada pessoa tenha uma maior probabilidade de ganhar e que a situação não se torne inatingível, o sorteio não vai aceitar mais participantes depois de se venderem três mil rifas, ou bilhetes.

Além disso, o concurso é apenas aberto a pessoas residentes em Portugal, de modo ser mais fácil e rápido agilizar todo o processo. De resto, só precisa de saber que as rifas começam a ser vendidas a 6 de maio, esta quinta-feira; acabando no dia 15 de maio e bastando aceder à página própria da plataforma.

Só lhe falta ficar a conhecer a casa: é um apartamento em Linda-a-Velha, a 10 minutos de carro do centro de Lisboa. Pertence a um condomínio privado e está avaliada em cerca de 650 mil euros.

O apartamento é composto por uma enorme sala, uma suite, dois quartos, duas casas de banho, uma cozinha totalmente equipada e uma varanda. Tem ainda parqueamento para duas viaturas, arrecadação e porteiro/vigilância 24 horas.

A casa tem ainda vidros duplos, estores elétricos e aquecimento central; e está totalmente equipada e mobilada, tendo uma piscina e jardins partilhados pelos moradores do condomínio privado, dos quais pode usufruir.

Quanto aos serviços de que o vencedor usufruirá durante um ano, como televisão, eletricidade, água e gás, Laura explica: “tudo será conversado e visto como dá mais jeito ao novo morador, mas a minha ideia é as contas ficarem em meu nome, sendo pagas pela pessoa/família que lá ficar”.