Um ano de luta pela democracia e pela liberdade

A guerra na Ucrânia é muito mais do que um conflito entre dois povos. Está em causa a vitória da democracia e da liberdade, ou o triunfo da ditadura e da opressão.

O povo ucraniano luta pela defesa dos valores de referência inalienáveis das sociedades ocidentais, que também partilham.

O CDS-PP repudia a guerra de conquista iniciada pelo regime russo, com recurso a uma violência que se julgava impossível entre nações civilizadas, depois do fim da II Guerra Mundial.

O CDS-PP deplora a destruição indiscriminada de vilas e cidades, o ataque a alvos civis, o assassinato de homens, mulheres e crianças, com violação de todas as regras do Direito Internacional, por parte do exército russo.

Em Portugal, como nas instituições europeias, o CDS PP defende o auxílio financeiro e o apoio militar ao povo ucraniano.

Decorrido um ano desde o início da invasão russa, o CDS PP deseja que a paz possa ser alcançada, com absoluto respeito pela integridade territorial e por todos os direitos do povo ucraniano.

Nuno Melo