Última salineira de Aveiro fechou… por falta de sal

A Salineira Aveirense iniciou atividade há cerca de 70 anos. A falta de sal é um dos motivos para o fecho do único espaço que se dedicava à venda de sal.

Nos últimos dias de portas abertas, a Salineira Aveirense era já um espaço quase vazio onde restavam apenas algumas máquinas utilizadas para a atividade e alguns sacos de sal para venda. Uma imagem do palheiro – assim se chamam estas estruturas de madeira, com pé alto, e fachadas vermelhas – que contrastava com a de outros tempos, segundo uma reportagem da rádio TSF.

“[O sal] Não ia mesmo até ao teto porque não conseguíamos lá chegar. Senão também chegava lá”, recorda Célia Santos, que com o marido tem gerido o armazém nos últimos anos.

A Salineira Aveirense foi fundada há cerca de 70 anos pelo sogro de Célia Santos. No Cais de São Roque este foi, em tempos, apenas um entre muitos armazéns de venda de sal. “Isto era tudo palheiros”, recorda Célia Santos.

A decisão de fechar o último armazém dedicado à venda de sal em Aveiro tem vindo a ser ponderada pela família nos últimos dois anos e Célia Santos admite que foi difícil. “[Fecha], em primeiro lugar, por uma questão de saúde do meu marido. Em segundo lugar, porque não há produto suficiente para mantermos o cliente. O que o marnoto faz na marinha já não é suficiente para termos uma porta aberta.”