Última peregrinação do ano prevê levar milhares a Fátima

Milhares de católicos são esperados esta quinta e na sexta-feira em Fátima, para a última grande peregrinação do ano ao santuário da Cova da Iria e cujas cerimónias serão presididas pelo novo cardeal Américo Aguiar.

O programa oficial da peregrinação tem início às 21h30, com recitação do terço na Capelinha das Aparições, seguida da procissão das velas e celebração da palavra no altar do recinto.

Após uma noite de vigília, terá lugar, às 07h00 de sexta-feira, a procissão eucarística, no recinto de oração, seguindo-se, duas horas depois, o terço na Capelinha das Aparições, a procissão, a missa internacional, a bênção dos doentes e a procissão do adeus.

Mais de 80 grupos organizados de peregrinos oriundos de 29 países estão inscritos para esta peregrinação de 12 e 13 de outubro, a segunda grande peregrinação a que Américo Aguiar presidirá no maior templo mariano do país, “e este ano com um especial significado, já que presidiu à Fundação JMJ Lisboa 2023, responsável pelo evento que mobilizou em Portugal cerca de um milhão e meio de jovens”.

A primeira peregrinação a que o nomeado bispo de Setúbal [de que tomará posse em 26 de outubro] presidiu em Fátima teve lugar em junho de 2020.

Nessa ocasião, em contexto de pandemia de covid-19, defendeu que ninguém poderia ficar para trás.

A peregrinação de 12 e 13 de outubro assinala a sexta “aparição” de Nossa Senhora aos Pastorinhos, em 13 de outubro de 1917.

O ano de 2023 em Fátima foi marcado pela presença de milhares de jovens e pela visita do Papa Francisco no dia 5 de agosto, que ali rezou com jovens com deficiência e jovens reclusos do Estabelecimento Prisional de Leiria.

Só entre 24 de julho e 10 de agosto, período influenciado pela realização da Jornada Mundial da Juventude, o Santuário de Fátima registou a presença de mais de 1,15 milhões de pessoas nas celebrações realizada naquele templo mariano, informou o reitor no dia 13 de agosto.

Segundo o padre Carlos Cabecinhas, este período, que coincidiu com o funcionamento da Aldeia Jovem preparada pelo Santuário para apoio aos jovens participantes na Jornada Mundial da Juventude que passassem pela Cova da Iria, teve em 5 de agosto, quando o Papa rezou na Capelinha das Aparições, o dia com mais pessoas, ascendendo a mais de 222.890.

Carlos Cabecinhas explicou ainda que os peregrinos que passaram por Fátima entre 24 de julho e 10 de agosto eram oriundos de 68 países e as celebrações decorreram em 32 idiomas.

Entretanto, a Guarda Nacional Republicana (GNR) vai realizar uma operação especial de acompanhamento da peregrinação, envolvendo meios como equipas de inativação de explosivos, bem como vigilância com recurso a drones.

Em comunicado, a GNR sublinhou que o Santuário de Fátima “constitui um ponto de encontro anual de cerca de sete milhões de peregrinos e visitantes, especialmente em períodos de comemorações religiosas, sendo um dos maiores centros de peregrinação católica do mundo”.

“O significativo aglomerado de pessoas e a projetada dimensão do evento implicam uma preocupação acrescida em todos os aspetos relacionados com a segurança das pessoas e bens nos acessos à cidade de Fátima”, acrescentou.

No âmbito da Operação Trindade 2023 – nome dado à operação pela GNR -, a guarda terá “um dispositivo especial de segurança e intensificará as ações de patrulhamento nas principais vias de acesso à cidade de Fátima, focando-se em três principais áreas de atuação: garantir a segurança rodoviária e a fluidez de trânsito nos acessos a Fátima, garantir a prevenção de ilícitos, incivilidades ou alterações da ordem pública e garantir o clima de tranquilidade e segurança durante todo o evento”.