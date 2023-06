UEFA abre processo contra Mourinho

A UEFA anunciou ter aberto um processo disciplinar ao treinador da Roma, o português José Mourinho, por palavras dirigidas ao árbitro inglês Anthony Taylor após a final da Liga Europa de futebol, perdida para o Sevilha.

A abertura de processo ao técnico luso é um de uma longa lista de casos relativos à final de quarta-feira, que os espanhóis venceram no desempate por grandes penalidades (4-1) após empate a uma bola no tempo regulamentar e prolongamento.

Do lado dos romanos, Mourinho será investigado por insultos e “linguagem abusiva contra um árbitro”, após terem sido divulgadas imagens do técnico a insurgir-se contra Anthony Taylor, mais tarde acossado por adeptos no aeroporto de Budapeste, ainda na garagem do Puskas Arena.

Antes, em conferência de imprensa, o técnico luso já tinha criticado o trabalho do árbitro inglês e questionou vários lances da partida, em que foram mostrados 14 cartões amarelos, oito dos quais para o conjunto italiano.

A Roma poderá também vir a ser sancionada por “conduta imprópria da equipa”, distúrbios do público, danos causados em propriedade, arremesso de objetos e utilização de pirotecnia.

Quanto aos espanhóis, o arremesso de objetos, pirotecnia e conduta imprópria da equipa juntam-se à invasão do recinto de jogo por parte de adeptos.