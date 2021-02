UE procura especialistas em agricultura sustentável

A Comissão Europeia pretende recrutar especialistas com experiência profissional no domínio da agricultura sustentável e do desenvolvimento rural. Os funcionários recrutados (no grau AD 6) trabalharão sobretudo na Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (DG AGRI) da Comissão Europeia, em Bruxelas.

A remuneração mínima foi fixada nos 5.563.58 euros mensais. Veja os critérios de elegibilidade:

1) Condições gerais: estar no pleno gozo dos seus direitos cívicos, enquanto nacionais de um Estado-Membro da UE; estar em situação regular face às leis nacionais de serviço militar; oferecer as garantias de idoneidade moral exigidas para o exercício das funções em causa.

2) Condições específicas: os candidatos devem dominar, pelo menos, duas línguas oficiais da UE; uma com o nível mínimo C1 (conhecimento aprofundado) e a outra com o nível mínimo B2 (conhecimento satisfatório). A língua 2 deve ser obrigatoriamente o francês ou o inglês.

3) Condições específicas: qualificações e experiência profissional. Licenciatura de, pelo menos, três anos, comprovado por um diploma em agronomia, seguido de uma experiência profissional de três anos relacionada com o domínio do concurso (agricultura sustentável, desenvolvimento rural, silvicultura, recursos naturais sustentáveis, economia agrária, mercados e comércio agrícolas); ou licenciatura noutra área de, pelo menos, três anos, seguida de uma experiência profissional de seis anos também relacionada com o domínio do concurso.

A candidatura é efetuada por via eletrónica, no site do EPSO, até 9 de março de 2021 (12h00, hora de Bruxelas).

Devido à situação pandémica, os testes podem vir a ser realizados à distância.

Consulte este link para saber mais.