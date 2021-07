UE passa a reconhecer certificado suíço

Encontra-se sem clube mas as propostas estão a chegar. Tanto do estrangeiro como de Portugal. Yuri Ribeiro foi produto da formação do Benfica, clube pelo qual diz ter "enorme carinho" e deixou elogios a um Rio Ave "acolhedor". Nas últimas duas épocas esteve no Championship, II divisão inglesa, a representar o Nottingham Forest, clube histórico de Inglaterra. Aos 24 anos diz querer, em entrevista à RTP, ser sempre melhor com a Seleção Nacional como objetivo maior no futuro.