UE mantém suspensão de regras orçamentais

O colégio de comissários da Comissão Europeia decidiu esta quarta-feira recomendar ao Conselho que suspenda as regras orçamentais, nomeadamente o limite de 3% do PIB relativo ao défice orçamental, em 2022. A confirmar-se a decisão, a qual tem de ser aprovada pelos Estados-membros, será o terceiro ano consecutivo em que as regras orçamentais vão ficar suspensas por causa da pandemia.

“Com base nas previsões económicas da primavera da Comissão, a cláusula geral de escape [mecanismo que permite suspender as regras orçamentais] irá continuar a aplicar-se em 2022 e espera-se que seja desativada em 2023“, recomenda o executivo comunitário, convidando o Eurogrupo e o Conselho (ECOFIN) a discutir o pacote de primavera e a apoiar esta recomendação. É necessário o “sim” dos Estados-membros para que a suspensão continue.

As previsões de primavera da Comissão apontam para que a economia recupere o nível pré-crise no quarto trimestre de 2021, no caso dos 27 Estados-membros, e no primeiro trimestre de 2022, no caso da Zona Euro (19 Estados-membros). “Com base nisto, a Comissão considera que reúnem-se as condições para continuar a aplicar a cláusula em 2021 e espera desativá-la em 2023”, lê-se no comunicado, ressalvando que “as situações específicas de cada país irão continuar a ser tidas em conta após a desativação da cláusula geral de escape”.

“Um inverno sombrio está a dar lugar a uma primavera brilhante para a economia europeia“, comenta o comissário europeu para a economia no comunicado, assinalando que a bazuca europeia é “finalmente uma realidade”. Paolo Gentiloni considera que agora é preciso dar “os passos certos” dado que a retoma é “desigual” e a incerteza “ainda é alta”. “A nossa mensagem de hoje é que todos os países devem também preservar o investimento financiado nacionalmente“, a acrescentar ao plano de recuperação europeu, apelou o italiano, recomendando que os países comecem a mudar “cuidadosamente” para medidas mais focadas à medida que a crise melhora.

Em reação, o Ministério das Finanças saudou o anúncio da Comissão Europeia: É “uma decisão essencial para ajudar à recuperação das economias europeias“, diz, referindo que é um “sucesso” da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.