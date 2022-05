UE de acordo para embargo ao petróleo russo

Miriam Halpern Pereira é historiadora e professora emérita. Fundou o Centro de Estudos de História Contemporânea Portuguesa no ISCTE em 1975. Em 1983 fundou a revista "Ler História" e foi diretora do Arquivo Nacional Torre do Tombo entre 2001 e 2004. Em 2016 recebeu a medalha de Mérito Científico (MCTES).