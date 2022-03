Ucrânia: Salvador Sobral junta-se a concerto solidário internacional

Uma Maratona Internacional de Concertos Solidários destinada a apoiar a Ucrânia e denominada Save Ukraine – #StopWar vai realizar-se no próximo domingo, 27 de março, às 16h30 (hora de Lisboa) na sede da televisão polaca pela TVP, em Varsóvia, e será transmitida por canais de televisão de cerca de 20 países da Europa e do mundo, bem como através de plataformas de streaming e redes sociais.

Durante as duas horas de emissão, músicos, artistas, ativistas cívicos, líderes de opinião, atores, atletas, voluntários de todo o mundo apoiarão a Ucrânia participando neste evento solidário. O português Salvador Sobral será uma das estrelas a participar nesta maratona de concertos, juntamente com artistas como os Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craig David, Brainstorm e a israelita Netta. Em paralelo, serão angariados fundos para abordar questões humanitárias causadas pela invasão militar russa da Ucrânia, antes, durante e após a emissão.

A maratona televisiva estará disponível em todos os canais e plataformas de televisão ucranianos que transmitem a maratona “United News” tais como 1+1, ICTV, STB, 2+2, Ukraine, Inter, Rada, UA: Pershyi, mas também a TET, Novy, M1, NTN, K1, and Kyivstar TV, 1+1 Video, YouTV, MEGOGO, Oll.tv, Sweet.tv, e plataformas de televisão online Volia. Também será possível assistir à emissão através do canal do Youtube 1+1 e do 1+1 Internacional, ICTV Ukraine, Inter+, Ukraine24, entre outros para os telespectadores de todo o mundo.

A maratona de concertos Save Ukraine – #StopWar procura consolidar ainda mais a comunidade internacional na resistência à política expansionista russa. É conduzida pela 1+1 media, pela equipa do Festival Atlas e conta com o apoio do operador móvel nacional Kyivstar, do Ministério da Cultura e Política de Informação, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Política Social. A ideia deste projeto partiu do Festival Atlas e da Kyivstar.