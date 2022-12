Ucrânia recebeu 77 mil toneladas de ajuda humanitária da UE

A União Europeia (UE) entregou mais de 77.000 toneladas de materiais diversos à Ucrânia desde que o país foi invadido pela Rússia, em 24 de fevereiro deste ano. Ajuda inclui “fornecimentos vitais” como medicamentos, comida ou abrigos, mas também veículos de combate a incêndios e hospitais móveis, avança a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

“A solidariedade da Europa para com a Ucrânia está a crescer”, disse Von der Leyen na rede social Twitter, citada pela agência espanhola EFE. Para ajudar a enfrentar o inverno, o Mecanismo de Proteção Civil da UE forneceu cerca de 800 geradores de energia à Ucrânia de 20 países europeus, de acordo com a Comissão Europeia.

Desde o início da guerra, a UE, os seus Estados-membros e as suas instituições financeiras mobilizaram mais de 19.700 milhões de euros para apoiar a capacidade económica, social e financeira global da Ucrânia. Este apoio tomou a forma de assistência macrofinanceira, apoio orçamental, assistência de emergência, resposta a crises e ajuda humanitária.

Também foi fornecido armamento e equipamento militar no valor de 3.100 milhões de euros ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz. Estes fundos são utilizados para reembolsar os Estados-membros pelo custo do equipamento de defesa que enviam para a Ucrânia, segundo a EFE.

A UE também se comprometeu a apoiar a Ucrânia com 18.000 milhões de euros em 2023, que pretende angariar através de emissões de dívida apoiadas pelo orçamento comunitário. Quando anunciou esta proposta, em novembro, a Comissão Europeia disse tratar-se de uma “assistência financeira estável, regular e previsível” de 1.500 milhões de euros por mês.

A verba “ajudará a cobrir uma parte significativa das necessidades de financiamento a curto prazo da Ucrânia para 2023, que as autoridades ucranianas e o Fundo Monetário Internacional estimam em 3.000 a 4.000 milhões de euros por mês”, segundo um comunicado divulgado na altura.

Além da UE, a Ucrânia tem recebido apoio financeiro e armas dos seus aliados ocidentais, em particular dos Estados Unidos, cujo orçamento para 2023 prevê uma ajuda a Kiev de 45.000 milhões de dólares (mais de 42.250 milhões de euros, ao câmbio atual).

Durante a visita do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Washington, em 21 de dezembro, o seu homólogo norte-americano, Joe Biden, anunciou mais um pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de 1.850 milhões de dólares (mais de 1.730 milhões de euros). A nova ajuda militar inclui mísseis Patriot, há muito pedidos pela Ucrânia para se defender dos ataques aéreos russos.