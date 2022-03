Ucrânia: quatro portugueses em base bombardeada pela Rússia

Durante a madrugada do dia 13 de março, a base de Yavoriv sofreu um bombardeamento liderado pelas tropas russas. Quatro portugueses encontravam-se na base militar no momento do ataque.

Os portugueses que haviam saído de Vila Nova de Gaia para combater na Ucrânia encontravam-se na base de Yavoriv, que foi bombardeada durante a madrugada, e onde morreram 35 pessoas e 134 ficaram feridas, divulgou a TVI/CNN.

Até ao momento, não foi possível contactar os portugueses. A Rússia afirma que bombardeamento à base militar com portugueses matou “pelo menos 180 mercenários estrangeiros”.

A base de Yavoriv é para onde têm sido encaminhados todos os estrangeiros que chegam à Ucrânia, para se juntarem ao esforço de guerra ucraniano contra os russos. O espaço estava a servir como centro de integração e treino.

Os portugueses partiram no início da semana passada e terão chegado à Ucrânia na quarta-feira passada. O grupo era constituído por quatro portugueses e um ucraniano, todos eles com experiência militar. Os portugueses ainda estariam na fase de treino e adaptação.

Quem conhecia os voluntários mantinha contacto diário, o que após o bombardeamento não se repetiu. No entanto, não há confirmação que estejam entre as vítimas do bombardeamento.

Segundo Sofiya Markelov, eles saíram de Vila Nova Gaia, mas eram de diferentes pontos do país. Após a partida mantinha contacto com três desses portugueses, mas nas últimas horas deixou de conseguir comunicar com eles.