Ucrânia: Paulo Pisco apresenta relatório sobre crianças deslocadas à força

“Apresento na próxima quinta-feira, dia 27, o relatório de que sou autor sobre ‘As Crianças e Civis Deportados e Deslocados à Força para a Federação Russa ou para Territórios sob sua Ocupação’, que será discutido no debate de urgência, a partir das 15h00, no plenário de Estrasburgo” do Conselho da Europa, informa o deputado Paulo Pisco em comunicado enviado ao BOM DIA.

O debate em que Pisco é relator conta com a intervenção da primeira dama ucraniana, Olena Zelenska.

A partir segunda-feira há reuniões nos Grupos Políticos e na Comissão das Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas para discutir o relatório, que terá a discussão e votação final quinta-feira, dia 27 de abril, na assembleia parlamentar do Conselho da Europa, em Estrasburgo.

O deputado português participa também num encontro/conferência com a imprensa sobre “A Deportações de Crianças Ucranianas para a Rússia” com a participação da Representante Especial para os Refugiados da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Leyla Kayacik, com o professor de Direito Público, Frédéric Berrod e com Oksana Greiner, co-fundadora da Associação “Suport Action Ukraine”, moderado pela jornalista Fernanda Gabriel, na Maison de l’Europe Strasbourg-Alsace.