Ucrânia a um passo de chegar ao Mundial

A Ucrânia venceu esta quarta-feira a Escócia por 3-1 em jogo de apuramento para o Mundial do Catar.

Roman Yaremchuk (Benfica) utilizou as redes sociais para realçar que a Ucrânia deu mais um passo rumo ao sonho de estar no Mundial 2022, após ter derrotado, esta quarta-feira, a Escócia (3-1), em jogo das meias-finais do play-off. «Mais um passo», escreveu Yaremchuk.

O avançado esteve em destaque ao assinar, aos 49 minutos, o segundo golo da seleção ucraniana. O Ucrânia vai defrontar o País de Gales na final do play-off.