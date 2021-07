Twitter anuncia mudanças

Twitter está a acabar com os seus ´tweets` que desaparecem, chamados frotas, por não se terem tornado populares.

“Não temos verificado um aumento na quantidade de novas pessoas a juntarem-se à conversa com as frotas como esperávamos”, disse a empresa, num comunicado, onde anunciou que “a partir de 03 de agosto as frotas deixarão de estar disponíveis no Twitter”.

O chefe de produto de consumo no Twitter, Kayvon Beykpour, salientou que isto faz parte da forma como a empresa funciona.

“(Grandes) apostas são arriscadas e especulativas, por isso, por definição, algumas delas não funcionarão”, escreveu num ´tweet`.

As frotas assemelham-se às “histórias” do Instagram e do Facebook e aos instantâneos do Snapchat, que permitem aos utilizadores publicar fotografias e mensagens de curta duração.

Tais características são cada vez mais populares entre os utilizadores das redes sociais, à procura de grupos mais pequenos e de conversas mais privadas, mas as pessoas utilizam o Twitter de forma diferente do Facebook, Instagram ou aplicações de mensagens, sendo mais uma conversa pública e uma forma de se manterem atualizados.

Numa publicação a anunciar a decisão, o Twitter escreveu “lamentamos ou não tem de quê”, reconhecendo tacitamente as reações mistas dos utilizadores à funcionalidade.