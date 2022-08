TVI transmite um jogo por jornada da Champions

Durante a fase de grupos da Liga dos Campeões, os três grandes jogam também na TVI. Veja quais os jogos transmitidos em canal aberto.

Numa época onde a fase de grupos não será tão espaçada como nas habituais, a TVI transmite dois jogos de cada clube: Porto, Sporting e Benfica.

Os adeptos do Porto poderão assistir às duas primeiras jornadas em canal aberto. Os jogos com o Atlético de Madrid, no dia 7 de setembro; e com o Club Brugge, no dia 13, passam às 20h00 de Lisboa.

Quem vê os jogos do Sporting pode ligar a TVI na quarta e na quinta jornada. O canal passa as partidas dos leões frente ao Marselha e ao Tottenham, nos dias 12 e 25 de outubro, à mesma hora.

Os jogos da terceira e sexta jornadas do Benfica passam no canal 4 português. Os confrontos com o Paris Saint-Germain, no dia 5 de outubro; e com o Maccabi Haiba no dia 2 de novembro estão marcados para as oito horas de Lisboa.