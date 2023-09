Uma brisa suave soprava elevando as dunas.

A areia quente a tudo salpicava, naquela tarde em brasa,

Enquanto, altivo e belo, contemplavas inocente o horizonte distante,

Perdido na imensidão do deserto.

Tutankhamon,

Teu rosto lindo, acobreado, refletia, naquele instante,

Todo o fulgor do sol que mansamente no horizonte distante se deitava…

Teus lábios firmes denotavam força e determinação.

E teus lindos olhos oblíquos fitavam indiferentes a imensidão.

Faraó guerreiro, consciente e determinado,

Ostentavas todas as insígnias reais do teu nobre Império.

E trazias impresso no rosto o selo da sorte e do mistério,

Mas guardavas no peito cruel saudade de um rosto amado,

Que um dia por Tebas havia passado.

Em silêncio profundo, naquela tarde, mergulhado,

Curvava-se tristemente diante de ti mesmo

E choravas, impotente, as lágrimas de um rei

Que tem nas mãos o destino de uma nação,

Mas não consegue dominar o seu próprio coração.

Sutilmente, por longos anos, sofreras e em prantos tua alma vivera,

Porém, nunca de teus deveres te esqueceras.

Do seu trono reinaras firme e a teus súditos, com orgulho, o Egito defendera.

Tutankhamon,

Que tão prematuramente partiste

E o teu amado Vale ao longo do Nilo deixaste,

Levaste consigo o segredo que na luz dos teus olhos vivia.

E Tebas, envolta em pedras e areia, nunca conseguiria compreender

Porque molhaste com teu pranto o anoitecer

E te deixaste envolver pelas tramas da corte,

Que, em breve, traiçoeiramente tua vida ceifaria.

Fora amor, disseste, um dia, quando no leito, teu último suspiro exauria.

Arádia Raymon