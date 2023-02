Turistas colocam portuenses entre os mais simpáticos da Europa

A Condé Nast Traveller perguntou aos seus leitores o que acham da afabilidade dos habitantes dos seus destinos de viagens.

A cidade do Porto e os seus habitantes conquistam o quinto lugar entre as cidades europeias mais sorridentes, mais amigáveis e que melhor sabem receber.

A lista referente a 2022 é liderada por San Sebastián, em Espanha, e inclui também Bruges, na Bélgica, a islandesa Reykjavik, ou a capital da Dinamarca, Copenhaga.

A revista de viagens de luxo e estilo de vida descreve a Invicta e as suas “encantadoras ruas de paralelepípedos e arquitetura arco-íris”, afirmando que a cidade “tem atraído um número crescente de viajantes, que se apaixonam pelo clima ensolarado, pelo charme antiquado, pela rica mistura de arquitetura”, mas também pelas “pessoas acolhedoras e vida noturna vibrante”.

Nas palavras da Condé Nast Traveller, também “a cena hoteleira do Porto está à altura do desafio”, com espaços “peculiares” ou “nomes de luxo reconhecíveis”, seja “espalhados ao longo do Rio Douro”, seja “aninhados nas colinas que o rodeiam”.

Para conhecer a hospitalidade do Porto, a publicação aconselha um roteiro que inclui um piquenique nos Jardins do Palácio de Cristal “com produtos deliciosos de um mercado tradicional” e aproveitando as “vistas panorâmicas sobre o Rio Douro”.

Para quem “gosta de fazer compras”, a Condé Nast Traveller sugere “apoiar negócios independentes” e comprar em segunda mão, de forma a “ser um explorador mais ético”. Para estes, o caminho a seguir é o do Centro Comercial Bombarda “um ótimo espaço para achados vintage ou vinis”.