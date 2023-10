A ideia de crise instalada está no quotidiano dos cidadãos de uma forma avassaladora e desmotivante. As pessoas estão apreensivas, são vítimas de uma onda de negatividade e falta de esperança, muitas vezes potenciada pelos media. Esta situação leva muitas pessoas a quadros clínicos que vão da infelicidade à depressão e ansiedade.

Como em tudo o que nos rodeia há visões distintas sobre o que é a crise. As suas consequências e oportunidades contam. Se para uns a crise significa perda, negatividade, para outros aqui significa oportunidade, mudança para melhor e investimento em algo novo, um novo rumo, uma alteração de paradigma.

Normalmente as crises são passageiras e são oportunidades para novas iniciativas. Para que isso se concretize há uma necessidade premente de apostar na inovação, na criação de ideias e negócios inovadores e de apostar na exportação desses mesmos serviços e produtos.

O setor do turismo é um dessas oportunidades. Pela sua localização geográfica e clima, Portugal é já um país propício ao turismo. Se quisermos olhar para a área da saúde e do bem-estar como um “produto turístico composto e multifacetado”, que inclui turismo médico, turismo estético, spa, talassoterapia ou termas, o segmento do turismo de saúde e bem-estar compreende ainda uma gama mais alargada de serviços e terapias. Portugal pode ter esta oferta, mas necessita de algum investimento. Essa oferta destina-se a um mercado algo importante de cerca de 100 milhões de pessoas no mundo, com um segmento de público médio-alto, sendo os países da Europa Central os principais consumidores europeus. Poderemos distinguir duas áreas: o turismo de bem-estar, que integra terapias relaxantes, spa, talassoterapia e termas, e o turismo de saúde curativo (treatment abroad), o turismo médico, de tratamento de incapacidades e cirurgias corretivas. Nesta cadeia de valor tomam parte essencial a hotelaria que Portugal tem em quantidade e qualidade, bem como o transporte aéreo, os centros de relaxamento, a medicina preventiva e a recuperação. Existe ainda oportunidade para que alguns desses turistas se possam fixar temporariamente captando riqueza.

É possível reunir todas as estruturas de turismo e criar soluções inovadoras, gerando valor acrescentado e conferindo um fator de diferenciação aos produtos. Além destas possibilidades, o setor do turismo pode ainda beneficiar de elevada capacidade de inovação na saúde, em que as universidades portuguesas estão disponíveis e ansiosas por colaborar. Potenciar estruturas já existentes é um dos objetivos com possibilidade de retorno financeiro aos investidores. Portugal tem 900km de costa Atlântica, com água de boa qualidade no seu continente e ainda 900km nos arquipélagos. O setor do turismo goza de mais valias competitivas e enormes que estão ainda por explorar. Isto é certamente um caminho para sair da crise, quer sob o ponto de vista de terapias relaxantes, quer sob o ponto de vista de investimentos em equipamentos especializados.

António Lúcio Baptista