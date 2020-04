Turismo português espera reabrir a partir de maio

O turismo vai abrir gradualmente a partir do próximo mês. Esta é a conclusão da reunião entre a Confederação do Turismo de Portugal e o primeiro-ministro, o ministro da Economia e a ministra do Trabalho.

Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), anunciou que o turismo em Portugal prepara-se para ir abrindo gradualmente a partir de maio, “com muita calma e segurança”.

O responsável anunciou a retoma gradual do turismo logo depois de as principais confederações a nível nacional terem reunido com o primeiro-ministro, António Costa, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, esta quarta-feira.

“Há que ser muito criativo neste regresso, provavelmente com as empresas a intercalar horários dos trabalhadores, e no caso da hotelaria não haver as capacidades máximas que eram normalmente utilizadas, mas é muito importante começarmos já a trabalhar nas formas como podemos ir devagarinho reabrindo a partir de maio, para a economia começar a fluir”, disse o presidente da CTP.

Calheiros sublinhou que o regresso deve ser feito com o pessoal do turismo “de máscara e luvas” e num ambiente de “higienização generalizado em todos os restaurantes, hotéis, e desde que os turistas entram nos aeroportos”.

“No turismo já passámos muitas crises, e uma lição que aprendemos é que todas as crises passam, e esta também vai passar, poderá é ser mais demorada”, frisou Francisco Calheiros, adiantando, porém, que vai “demorar a recuperar na totalidade”.

Em relação ao verão, o responsável considera que “está perdido”. “Em agosto e setembro, se abrirem as fronteiras, e com muitos cuidados, podemos pensar na vinda de espanhóis”, refere o presidente da Confederação do Turismo, sublinhando que, na primeira fase da retoma, a aposta estará no turismo interno, com os portugueses a assumirem uma quota de 30%.

“A seguir a uma crise destas, algumas empresas vão ficar pelo caminho, e claramente não vamos ter o mesmo verão que tivemos no ano passado.”

A proposta do presidente da CTP passa por um “reforço muito grande” nas verbas de promoção. Portugal deve também promover-se como “um destino muito responsável doponto de vista da higienização, e dar esta mensagem importante aos turistas: venham a Portugal, porque saberemos como atuar se houver um novo surto desta pandemia”.