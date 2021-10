Turismo: Portugal promove-se em Paris

Portugal participou até este sábado na IFTM Top Resa, a principal feira de turismo organizada no mercado francês, exclusivamente profissional e ponto de encontro relevante para todo o setor e que conta com a presença da Secretária de Estado do Turismo.

A participação coordenada pelo Turismo de Portugal fez-se representar num stand que ocupa uma área de 300 m2 e contou com a participação de 21 empresas e 5 Agências Regionais de Promoção Turística (Porto & Norte de Portugal, Centro de Portugal, Algarve, Madeira e Açores).

Esta ação insere-se no âmbito do Plano de Marketing nacional para o mercado francês, que integra o plano do Turismo de Portugal e os sete planos regionais, e que se consubstancia numa atuação concertada ao nível da notoriedade do destino e do apoio à venda, com vista a melhorar os resultados turísticos (hóspedes, dormidas e receitas) e uma promoção integrada do país no seu todo, corporizada na diversidade de ofertas e de produtos das distintas regiões turísticas.

O reforço da conectividade aérea, com origem no mercado francês para os diversos destinos nacionais, e a captação de novas rotas, que ligarão diferentes cidades francesas a distintos destinos portugueses, são alguns dos resultados da presença nacional na IFTM Top Resa.

Foi também notável o crescente interesse por parte da operação turística em reforçar os seus programas para Portugal. Para os próximos meses estão já previstas ações e iniciativas no mercado francês, por forma a estimular a procura, a diversificação de destinos regionais e a segmentação e inovação de produtos. Também as ações de promoção com Operadores Turísticos e OTAs (OnlineTravelAgents) são particularmente relevantes num mercado estratégico como França, sendo um mercado prioritário, pela proximidade e pela sua representatividade em termos de hóspedes e receitas. Neste sentido, as campanhas de marketing com os Operadores e as OTAs têm como objetivos o reforço da notoriedade do destino Portugal, e dos destinos regionais, bem como impulsionar vendas de pacotes turísticos para o nosso destino.

A propósito desta presença portuguesa em Paris, a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, considerou que “a presença nas feiras internacionais é essencial para a promoção do Destino Portugal, ainda mais num dos seus mercados estratégicos, como é França. Acima de tudo, queremos mostrar aos vários mercados que os nossos ativos continuam intactos e que Portugal continua a ser um destino de referência, onde se pode fazer turismo ao longo de todo o ano, por todo o país”.

Em 2020, França posicionou-se como o segundo mercado turístico da procura externa para o destino Portugal, aferido pelo indicador hóspedes (quota 12,1%), e o 4.º no indicador dormidas (quota 10,7%).

#portugalpositivo