Turismo no centro de Portugal nos níveis de 2019

A atividade turística no Centro de Portugal em fevereiro registou números que se aproximam dos níveis pré-pandemia, o que deixa antever um ano de recuperação para o setor nesta região. Os empresários do setor turístico começam finalmente a ver uma luz ao fundo do túnel.

Esta é uma conclusão a retirar da estimativa rápida divulgada hoje pelo INE – Instituto Nacional de Estatística, referente ao mês de fevereiro.

No indicador do número de dormidas, o Centro de Portugal totalizou 335,6 mil em fevereiro, o que representa um crescimento de 399,6% em relação às 67,2 mil registadas no mesmo mês do ano passado. Um crescimento que demonstra claramente o quanto a epidemia de covid-19 afetou a atividade turística em 2021.

Comparando com os números pré-pandemia, ainda assim, verifica-se que as 335,6 mil dormidas de fevereiro de 2022 são já superiores às 327,8 mil registadas em fevereiro de 2019, quando o mundo estava muito longe de imaginar que iria surgir uma doença capaz de paralisar a atividade turística a nível global. O mês de fevereiro de 2022 foi, aliás, o terceiro melhor fevereiro de sempre para o turismo no Centro de Portugal, só suplantado por fevereiro de 2020 (o mês que antecedeu a chegada da pandemia ao nosso país), que totalizou 417,8 mil dormidas, e fevereiro de 2018, com 340,8 mil.

Merece destaque o peso dos visitantes nacionais para estes números positivos. Em fevereiro de 2022, há a registar 255 mil dormidas de visitantes portugueses no Centro de Portugal (76% do total), uma cifra só suplantada pelas 292,3 mil de fevereiro de 2020. Com uma diferença significativa: este ano, não se realizou a grande maioria dos cortejos carnavalescos, que tradicionalmente atraem milhares de visitantes à região.

Quanto às dormidas de visitantes estrangeiros, estas foram 80,5 mil em fevereiro de 2022. Um número ainda distante do melhor ano (125,4 mil em fevereiro de 2020), mas superior em 496% às 13,5 mil de fevereiro de 2021.

O indicador do número de hóspedes foi igualmente positivo. O mês de fevereiro de 2022, em comparação com o de fevereiro de 2021, observou um aumento percentual de 523,9%: tinham sido 32,3 mil em fevereiro de 2021 e foram 201,8 mil no mês passado na região.

#portugalpositivo