Turismo madeirense viveu melhor setembro de sempre

O setor do alojamento turístico na Madeira registou em setembro o valor mais alto de sempre nesse mês, com cerca de 172 mil hóspedes que geraram mais de 960 mil dormidas.

A estimativa divulgada pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) aponta que, “embora as dormidas contabilizadas em setembro de 2022 tenham ficado abaixo dos registos de julho e agosto do mesmo ano – nos quais o limiar de um milhão foi ultrapassado -, aquele valor corresponde ao mais alto de sempre no mês de setembro e ao terceiro registo mensal mais elevado de sempre”.

Os dados para este setor representam variações homólogas de mais 32,4% no número de hóspedes e de mais 25% nas dormidas.

Ainda segundo a DREM, houve um aumento de 16,1% nas dormidas de residentes nacionais, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, tendo 205,9 mil residentes em Portugal visitado a Madeira em setembro.

Quanto aos visitantes estrangeiros, a região recebeu nesse mesmo mês, 754,4 mil, o que representou um acréscimo de 27,7%.

#portugalpositivo