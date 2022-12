Turismo “ficou” com metade dos fundos comunitários destinados ao Algarve

Metade dos 231 milhões de euros de fundos comunitários atribuídos para financiar projetos no Algarve em 2021 destinaram-se ao setor do turismo, avança a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

De acordo com os dados divulgados pela CCDR do Algarve referentes a 2021, foram aprovados 3.758 projetos, num total de 231 milhões de euros de fundos, no âmbito de 10 programas de financiamento.

Os dados respeitam à monitorização da Estratégia Regional de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente (RIS3) do Algarve, referentes a vários programas comunitários.

Segundo a CCDR do Algarve, o setor do turismo continua com o maior peso relativo (51%) nos projetos de investimento, seguido do Agroalimentar com 15%.

Contudo, o setor registou uma diminuição de dois pontos percentuais quanto ao número de projetos apresentados, passando a representar 37% do total, seguido do setor do mar, que subiu quatro pontos percentuais, representando 17% do total.

No entanto, refere, registou-se um aumento de 15% no número total de projetos alinhados com a Estratégia Regional de Investigação e Inovação para a Especialização Inteligente (RIS3) da região em comparação com o ano de 2020.

Nos projetos do Programa Regional do Algarve, alinhados com a RIS3 Algarve, houve uma redução no número de projetos do eixo 2 – empresas e um reforço de quatro pontos percentuais no eixo 1 – inovação e desenvolvimento.

No mesmo sentido, nos fundos aprovados, verificou-se uma redução de 10 pontos percentuais no eixo 2 e um aumento de 10 pontos percentuais no eixo 1, passando a representar quase um terço do fundo total aprovado, explica aquele organismo.

Já o investimento em inovação e desenvolvimento por parte das empresas mais do que triplicou, considerando a evolução entre 2014 e 2022, refere.

Segundo a CCDR do Algarve, neste período, o crescimento relativo foi bastante superior aos dos restantes setores, originando uma assinalável subida da representatividade do setor, de 13,3% para 32,3%, face ao total da despesa de inovação e desenvolvimento executada na região.