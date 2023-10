Turismo em Porto Santo “terá por base a sustentabilidade”

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, na Madeira, disse que o futuro do turismo na ilha terá por base a sustentabilidade e dará atenção à “singularidade” do território.

“Aquilo que é o projeto de turismo para o futuro da ilha do Porto Santo é assente muito neste caminho. Como não poderia deixar de ser, um caminho de sustentabilidade. Porque falamos de um território que não irá crescer, que é finito, e que tem de ser tratado com grande cuidado e carinho”, disse hoje Nuno Batista.

E prosseguiu: “[Por] nos valorizarmos, acima de tudo, por aquilo que é a singularidade que temos na nossa ilha, porque hoje, quem procura um destino turístico, procura-o para viver uma experiência diferente, algo de novo”.

“E é isso que temos que mostrar, mas também, como ilhéus que somos, é chegado o momento de perceberem a nossa complementaridade e o espaço que temos que ocupar não só nas nossas regiões, mas também no nosso país”, afirmou.

O presidente do município do Porto Santo falava hoje na vila de Velas, na ilha de São Jorge, nos Açores, no arranque das primeiras Jornadas Atlânticas de Turismo (JAT), realizadas no âmbito da geminação dos municípios de Velas (Açores), do Sal (Cabo Verde) e do Porto Santo (Madeira).

Na sua intervenção, disse também que o trajeto turístico na ilha do Porto Santo tem sido “um enorme prazer” e é “desafiante”, porque a ilha da Madeira é a região do país “onde há mais anos e da melhor forma se trabalha o turismo”.

“Queremos construir o nosso caminho, debatendo assuntos extremamente importantes como a mobilidade, sustentabilidade ambiental, e outros que são comuns a todos nós, mas, passando a mensagem (…) que acima de tudo estarão sempre as populações e o território onde estamos inseridos”, assumiu.

Nos trabalhos, que decorrem no Auditório Municipal de Velas, Nuno Batista admitiu que as JAT “poderão ser um contributo fundamental” para todos os concelhos que tenham geminações.

“É importante partilhar a amizade, mas (…) que se consiga partilhar todas as experiências que vivemos e que temos em cada uma das nossas regiões e que isso nos permita dar um salto qualitativo muito mais rápido, porque, com certeza, como em tudo, juntos seremos sempre mais fortes”, declarou.

Na vila de Velas, em São Jorge, Açores, começaram hoje as primeiras Jornadas Atlânticas de Turismo, realizadas pela câmara no âmbito da geminação com os municípios do Sal (Cabo Verde) e Porto Santo (Madeira).

Os três municípios realizaram um encontro naquela vila, em 2022, para comemoração dos 30 anos de geminação e, na ocasião, foi decidido realizar as jornadas, de forma rotativa.

Em 2024, decorrerão na ilha do Sal e em 2025 na ilha do Porto Santo.

As jornadas, com cerca de 120 inscritos, decorrem até domingo e incluem, entre outros momentos, debates sobre “Oferta Turística/Alojamento”, “Atividades Turísticas e a sua Sustentabilidade Ambiental e Económica” e “Promoção (Marketing) e Mobilidade/Transportes”.

Serão também realizadas ‘fam trips’ (viagens de familiarização) a diversos pontos turísticos da ilha de São Jorge e haverá espetáculos culturais com grupos musicais dos três municípios envolvidos.