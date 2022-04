Turismo do Porto e Norte premiado com ouro em Nova Iorque

O Turismo do Porto e Norte foi premiado com medalha de ouro no New York Festivals – TV & Film Awards. Na categoria de Turismo, o norte de Portugal destaca-se em atrair empresas para eventos e conferências.

A partir da peça “Why choose Porto & North of Portugal for your event? – The Majestic Adventures of Ofélia de Souza”, o Porto e Norte destacaram-se em Nova Iorque. Na edição de 2022, foram ouro pela produção de um vídeo publicitário de grande valor.

Onde se mostra o Rio Douro com as vinhas, a Igreja do Bom Jesus ou a Avenida dos Aliados, o filme foi premiado como um dos melhores de promoção turística e empresarial, pela vista ou pela comida.

A produção é do Turismo do Porto e Norte, juntamente com a agência Kobu. Para além do premiado no Turismo, também séries e novelas portuguesas foram premiadas no New York Festivals.

Veja o vídeo vencedor na edição de 2022, que decorreu esta terça-feira nos EUA.

#portugalpositivo