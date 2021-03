Turismo do Porto e Norte criou roteiros inspirados em mulheres da região

O Turismo do Porto e Norte criou roteiros inspirados na vida e obra de mulheres marcantes da região para assinalar o Dia Internacional da Mulher.

Nestes roteiros, que contaram com a colaboração de Joel Cleto, um dos maiores conhecedores da história da região, constam nomes como Agustina Bessa Luís, Antónia Ferreira (Ferrerinha), Maria da Fonte, Carmen Miranda, D. Teresa, Carolinha Michaelis, Ilse Losa ou Sophia de Mello Breyner, entre muitas outras, salienta a nota de imprensa.

Os roteiros, disponíveis a partir de segunda-feira nas contas do Facebook e do Instagram do Turismo do Porto e Norte, “identificam as personalidades ou os grupos setoriais com ligações fortes aos quatro subdestinos Porto, Trás-os-Montes, Minho e Alto Douro, em áreas como a literatura, a economia, a indústria têxtil, a música, ou que se distinguiram numa determinada época, ou protagonizaram algum acontecimento que se perpetua no tempo”, prossegue o documento.

Descreve o comunicado que em torno de uma figura simbólica da ‘Ferreirinha’, a sugestão do roteiro passa por conhecer a retumbante paisagem de vinhedos do Alto Douro Vinhateiro, Património Mundial da Humanidade, enquanto no Minho, ‘Maria da Fonte’ celebrizou-se por estar na origem da revolta da Patuleia, contra a nomeação do duque de Saldanha para um Governo provisório no período da guerras liberais, e em seu nome foi erigida a estátua da Fonte da Arcada.

Por Trás-os-Montes, a figura mítica da ‘Vénus de Vidago’ está exposta no Museu de Chaves e é a prova da romanização da região e no Porto tem um sem número de mulheres que fizeram a história da região e do país.

Sophia de Mello Breyner e Aurélia de Sousa são duas delas, sugerindo-se, por exemplo, uma visita ao Jardim Botânico, onde está sediada a casa da família, ou ao Museu Soares dos Reis, onde mora o famoso autorretrato de Aurélia, lê-se ainda.

Citado pelo documento, o presidente do Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins, frisou que “são mulheres que deixaram uma marca muito forte na região e no país. A sua obra está agora eternizada em museus, bibliotecas ou esculturas dignas de serem visitadas e que são um trunfo turístico do nosso destino”.

“Estas grandes mulheres ajudam a contar um pouco da história e da identidade tão ricas da nossa região”, acrescentou.