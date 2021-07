Turismo do Centro revela as melhores experiências na região

A Turismo Centro de Portugal apresentou o Projeto “Experiências By…”, numa conferência de imprensa que decorreu no Restaurante Mesa de Lemos, em Viseu.

Este é um novo projeto editorial, em que seis figuras reconhecidas dos portugueses assumem o papel de curadores em várias áreas e, nessa função, dão a conhecer percursos, viagens, memórias e recordações pelo Centro de Portugal. Em comum têm a sua origem ou ligação à região Centro.

Os roteiros podem ser descarregados, gratuitamente, no site do Turismo do Centro, em https://turismodocentro.pt/ roteiros. O ritmo de publicação será semanal, sendo que o primeiro, da autoria da modelo e apresentadora Iva Lamarão, já está disponível.

Como explicou na apresentação Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal, “este é um projeto de sedução. Queremos seduzir os portugueses, através dos olhos dos nossos curadores”. “O ‘Experiências By…’ é um projeto de posicionamento e divulgação daquilo que é o Centro de Portugal e surge no seguimento de um trabalho que temos vindo a fazer, de afirmação desta região como destino de primeira escolha para os portugueses e de referência para os turistas internacionais. Agradeço aos curadores, que tiveram a disponibilidade e amabilidade para fazer as suas escolhas no Centro de Portugal e as proporem aos portugueses”, destacou Pedro Machado.

Na área da “Gastronomia e Vinhos”, o curador escolhido foi o chef Diogo Rocha, detentor da única Estrela Michelin da região, atribuída ao restaurante Mesa de Lemos. No projeto “Experiências By…”, Diogo Rocha irá focar-se nas tradições gastronómicas e produtos-chave das 8 sub-regiões do Centro de Portugal, propondo um percurso relacionado com produtos certificados, receituário tradicional, mercados municipais, locais de comércio tradicional local, eventos associados à temática e restaurantes de referência. Na apresentação, Diogo Rocha explicou que tentou “selecionar comidas e vinhos que sejam representativos da região Centro”, embora sabendo que “esta é uma região que tem muita coisa, especialmente no que toca à mesa”. “Com o roteiro que proponho, quero provocar em que nos visita a vontade de conhecer. Estou muito entusiasmado com a oportunidade de apresentar um projeto que orgulhe a região”, disse.

Na temática “Espiritual”, o curador escolhido foi o escritor Afonso Cruz, que vai apresentar um percurso relacionado com percursos de peregrinação, lugares de culto e lugares que convocam à espiritualidade. Na temática “Lifestyle e Inspirational”, a curadora é a modelo e apresentadora Iva Lamarão, que irá convidar para um percurso relacionado com as tendências da vida contemporânea. “É um privilégio integrar este projeto, porque a região Centro diz-me muito. Fiquei muito feliz por poder dar o meu contributo para um roteiro que entusiasme as pessoas a visitar a região e a conhecer alguns cantinhos que me são queridos. É um roteiro agradável e que espero que desperte a curiosidade para que quem não conhece vir descobrir esta zona tão bonita do país”, sublinhou Iva Lamarão.

A cantora e compositora Rita Redshoes é a curadora da temática “Cultura” e irá apresentar um percurso relacionado com a oferta cultural da região. “As minhas sugestões são pontos estratégicos, com os quais tenho uma ligação emocional e cultural, pois contribuíram para a munha carreira artística. Penso que vão aguçar a curiosidade das pessoas em visitarem um território tão bonito como este”, frisou a artista.

O tema “Natureza e Bem-estar” é da responsabilidade de Pedro Pedrosa, empresário especializado em desporto de natureza. Como curador, vai sugerir um percurso relacionado com o património natural com condições de visitação, paisagens e lugares que convocam à contemplação, a prática de trilhos e percursos. “É difícil fazer escolhas, uma vez que o Centro tem tudo numa só região. Somos privilegiados, porque em duas horas vamos do mar até ao ponto mais alto de Portugal continental e temos uma diversidade de paisagens e uma autenticidade das pessoas que já é rara. Vale mesmo a pena pegar numa bicicleta ou numas botas, deixar o carro e deixar-se levar pela natureza no Centro de Portugal e é isso que proponho no roteiro”, explicou Pedro Pedrosa.

Finalmente, Teresa Almeida, ex-campeã mundial de bodyboard, é a curadora de “Turismo Desportivo e Ativo” e irá desafiar para um percurso relacionado com o património natural, associado à oferta de atividades desportivas.

Os lugares e experiências turísticas propostos pelos seis curadores vão ser disponibilizados semanalmente nas várias plataformas da Turismo Centro de Portugal, através do site da entidade (www.turismodocentro.pt), das suas redes sociais, do seu podcast “Aqui Entre Nós”, mas também com brochuras individuais para publicação online e impressa. Está também prevista a edição de um livro com o Mapa de Experiências Gastronómicas e de Vinhos sugeridas por Diogo Rocha.