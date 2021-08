Turismo: descubra o que Portugal tem de melhor

Entre 13 e 17 de setembro de 2021, as Escolas de Hotelaria do Turismo de Portugal realizam mais uma edição da Summer School que será, pela primeira vez, direcionada aos lusodescendentes.

Organizada pelo Turismo de Portugal e as suas Escolas de Hotelaria e Turismo, com o apoio da Secretaria de Estado do Turismo e da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, esta iniciativa, gratuita e online, visa proporcionar aos lusodescendentes residentes fora do país formas de melhor conhecerem as suas origens e descobrirem Portugal, apresentando oportunidades para estudar, trabalhar e investir no país.

Participam, nesta edição, as Escolas de Hotelaria e Turismo do Porto, Oeste, Estoril, Portalegre e Portimão.

Cada participante pode optar por assistir às aulas em português ou em inglês. Contudo, mesmo nas aulas em língua inglesa haverá a introdução de vocabulário em português, potenciando o contacto dos lusodescendentes com a língua. O curso é composto por sessões diárias de duas horas em cada uma das línguas.

O programa da Summer School para Lusodescendentes inclui uma viagem pelo país, com destaque para os principais atrativos paisagísticos do litoral, interior e montanhas, em particular os trilhos e a natureza. A cultura e o património também terão uma atenção particular, nomeadamente a língua portuguesa e os monumentos classificados como património da UNESCO. Além destes, a gastronomia e o enoturismo estarão em destaque, com atividades de demonstração e produção de receitas das várias regiões.

Para a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, “esta ação ajuda os jovens de origem portuguesa a conhecer melhor o nosso país e é certamente uma forma de os atrair a voltar, nomeadamente para estudar, e também um fator de disseminação da cultura e dos valores portugueses associados aos principais ativos turísticos”.

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, considerou neste contexto que “é muito importante que os lusodescendentes possam ter o contacto próximo com a grande diversidade geográfica e com a riqueza cultural do país que a Summer School proporciona. O aprofundamento deste contacto é essencial para que estes jovens, tão importantes para o futuro de Portugal, conheçam as potencialidades que este lhes oferece a nível académico, profissional ou de lazer”.

Alinhada com a dinâmica que o Turismo assume no quadro do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID), coordenado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério da Coesão Territorial, esta ação visa promover a valorização das competências e do emprego nas várias áreas de atividades do setor, dando a conhecer as oportunidades que existem em Portugal, dirigidas a uma nova geração, para prosseguir os estudos, criar uma carreira profissional ou investir no país.

Cada uma das escolas criará um roteiro da região em que está implantada, com os seguintes destaques:

― Dia 13 | Região Norte – Escola do Porto

• A Região Norte • A Cidade Invicta • O vinho do Porto • A gastronomia

― Dia 14 | Região Centro – Escola do Oeste

• A Região Centro • As Caldas e Óbidos • A ginja de Óbidos • A gastronomia

― Dia 15 | Região Lisboa – Escola do Estoril

• A Região de Lisboa • A Costa do Estoril • Os vinhos de Lisboa • A gastronomia

― Dia 16 | Região Alentejo – Escola de Portalegre

• A Região Alentejo • A cidade de Portalegre • O vinho da talha • A gastronomia

― Dia 17 | Região Algarve – Escola de Portimão

• A Região do Algarve • A cidade de Portimão • O melhor peixe • Os vinhos do Algarve • A

gastronomia.

As inscrições na Summer School podem ser feitas aqui.