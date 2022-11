Turismo de Portugal promove-se em Nova Iorque com CR7

O lançamento da mais recente figura de cera de Cristiano Ronaldo deu início na sexta-feira a um plano de promoção turística de Portugal no mercado norte-americano, onde serão investidos mais de quatro milhões de euros.

A Times Square, importante local turístico que atrai 50 milhões de visitantes por ano em Nova Iorque, parou na sexta-feira para assistir ao lançamento da figura de cera do futebolista português, numa parceria entre o Museu Madame Tussauds e o VisitPortugal, ‘site’ oficial de promoção turística desenvolvido pelo Turismo de Portugal.

Além da figura de cera, os característicos ‘outdoors’ gigantes da Times Square foram preenchidos ao longo de uma hora com mensagens de Cristiano Ronaldo e com vídeos do património natural e histórico português.

Sobre este grande investimento – superior a quatro milhões de euros – no mercado norte-americano entre 2022 e 2023, o presidente do Turismo de Portugal, Luis Araújo, disse que o valor se justifica com o facto de este ser já o “quarto mercado a nível de receitas e o quinto mercado a nível de dormidas”.

“Este mercado tem sido uma revelação. Nós temos conseguido crescer ao longo dos últimos cinco anos – obviamente tirando os anos da pandemia -, e hoje aquilo que vemos é que este é já o quarto mercado a nível de receitas e o quinto mercado a nível de dormidas. Portanto, estamos a conseguir ganhar escala no mercado americano. Só para dar uma ideia, temos hoje, até à data de 2022, o dobro daquilo que tínhamos em 2019 a nível de receitas”, afirmou.

“E isto é prova, primeiro, de que a conectividade aérea é essencial e estamos a conseguir fazer essa ligação. Em segundo lugar, que há muito interesse por parte do turista americano e, obviamente, em terceiro lugar, aquilo que nós dizemos sempre: que a nossa proposta de valor ‘marca Portugal’, enquanto destino para os americanos, tem o seu impacto”, disse Luis Araújo à imprensa portuguesa na Times Square.

Ainda sobre o investimento, Araújo destacou que estes cerca de quatro milhões de euros refletem-se “nos quase 1,8 mil milhões de euros da receita que Portugal tem do ponto de vista turístico do mercado norte-americano”.

Entre janeiro e setembro deste ano, as receitas turísticas do mercado dos Estados Unidos registaram um aumento de 48% face ao mesmo período de 2019, segundo dados da autoridade nacional do turismo.

E se em 2017 a estratégia do Turismo de Portugal passava pela diversificação de mercados, muito devido à dependência dos mercados europeus que chegava aos 60%, hoje, graças à diversificação conseguida com mercados como dos Estados Unidos, Ásia, Brasil, ou Canadá, “essa tendência foi reduzida para muito próximo dos 50%”, explicou Araújo.

“Trata-se do resultado desta aposta também na diversificação do produto. Quando nós apresentamos Portugal como um país que aposta na arte e arquitetura contemporâneas, na literatura, na arte e que mostra tudo isto de uma maneira diferente e que promove um país que pode ser visitado todo o ano, ao longo de todo o território, estamos também a atrair pessoas que gastam mais e que consomem mais”, observou.

E concluiu: “Esse é o nosso grande objetivo e também uma prática de sustentabilidade. É nós trazermos pessoas que ficam durante mais tempo, que correm o território e que gastam mais nesse território”.

Com o mote ‘Close to US’, esta nova campanha prevê atingir um universo de, aproximadamente, 500 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo números da organização, que são reforçados pelo facto de nos Estados Unidos se celebrar esta semana o Thanksgiving (Dia de Ação de Graças), seguido pelas famosas ‘Black Friday’ e ‘Cyber Monday’, período em que os norte-americanos aproveitam para reservar férias e viagens.

Para 2023, e com o intuito de aproveitar a tendência de crescimento registado no corrente ano, o plano do Turismo de Portugal é apostar na presença em plataformas de negócio, nomeadamente em feiras, ações com operadores de turismo de luxo, ‘road shows’,’ workshops’ e campanhas conjuntas com operadores turísticos e companhias aéreas.

Após o evento na Times Square, a figura de cera de Cristiano Ronaldo foi transferida para o Museu Madame Tussauds da cidade, onde ficará exposta num espaço interativo dedicado ao atleta português: ‘The CR7 Experience’.

Durante os próximos 15 dias, quem visitar o Museu será recebido com vídeos sobre Portugal nos ecrãs da instituição.

“Isto foi uma oportunidade que nós pensámos há muito tempo, que achámos que faria muito sentido e fizemos uma proposta. Obviamente que as coisas demoram muito tempo a serem aprovadas, mas no final conseguimos juntar os esforços”, disse à Lusa o chefe de marketing do Madame Tussauds de Nova Iorque, Tiago Mogadouro.

“Acredito que é fundamental ter duas marcas muito importantes para o país, juntas, a promover o nosso destino, que é Portugal, que é um país belíssimo e onde os americanos cada vez vão mais”, acrescentou.

Em relação ao processo de concretização da figura de cera, Tiago Mogadouro explicou que foi muito longo, que se estendeu ao longo de nove meses, e que contou com o envolvimento do próprio Cristiano Ronaldo.

“Há mais de 200 pessoas envolvidas no processo. Tudo o que vocês veem é feito à mão, com processos de há mais de 250 anos, desde a escultura, à pintura, até à inserção do cabelo e tudo mais. O Cristiano entra numa fase final em que aprova a figura, em que vê, e em que disse :’está igual’. E isso para nós foi um motivo de grande orgulho. E depois, em último caso, participou connosco neste lançamento único na Times Square, de forma virtual”, destacou o português.

A partir de agora, todos os visitantes do museu poderão usufruir da ‘The CR7 Experience’.