Turismo de Portugal promove a indústria lusitana

O Turismo de Portugal assinala o arranque da agenda de atividades “À descoberta do Turismo Industrial”, no dia 8 de abril, às 10h00, no Centro Empresarial da Marinha Grande, durante uma sessão que conta com uma demonstração de vidro soprado e a elaboração de uma peça comemorativa desta iniciativa.

O Turismo Industrial dá o mote a uma agenda de atividades que se realizam por todo o país, de 8 a 14 de abril, para revelar o património e a indústria viva que caracterizam e diferenciam a oferta e os territórios de Portugal.

Visitas guiadas, workshops, exposições, demonstrações, exibições de filmes e documentários, degustações e provas, estão entre as mais de 90 experiências, dedicadas a toda a família e de acesso gratuito, previstas na Agenda “À Descoberta do Turismo Industrial”. Trata-se de uma iniciativa conjunta do Turismo de Portugal, das Entidades Regionais de Turismo do Porto e Norte, Centro, Alentejo e Ribatejo, Algarve e Direção Regional de Turismo do Açores, e dos demais parceiros do Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa do Turismo Industrial, cuja programa pode ser consultado na respetiva Agenda.

No âmbito da Estratégia Turismo 2027, a aposta no Turismo Industrial pretende reforçar a coesão territorial do país, a diversificação da oferta turística e o reforço da atratividade ao longo de todo o ano, bem como a valorização das atividades económicas nacionais diferenciadoras e a salvaguarda do património industrial do país.

#portugalpositivo