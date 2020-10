Turismo de Portugal lança plataforma de formação em linha

O Turismo de Portugal acaba de lançar a Academia Digital, uma plataforma online desenvolvida para fazer face à crescente procura por formação nesta área, que disponibiliza os cursos, workshops, seminários e serviços de formação à medida das 12 Escolas do Turismo de Portugal.

Disponível em academiadigital.turismodeportugal.pt, esta nova plataforma fará ainda a gestão de toda a Formação Executiva disponibilizada pelo Turismo de Portugal e pelas suas Escolas, facilitando o acesso aos utilizadores, que, depois de um registo inicial, poderão inscrever-se em todas as ações e iniciativas que sejam do seu interesse.

Desde o início do ano de 2020, o Turismo de Portugal organizou um total de 567 ações de formação online para mais de 56 mil participantes. Em 18 semanas, foram ministradas 168 ações de Formação Executiva certificada online, com 7.624 participantes, 145 ações de formação Clean & Safe para 23.130 participantes, disponibilizada consultoria online a 359 empresas e foram promovidas 256 ações BEST Live Online Training para 25.340 participantes.

Para o ano letivo 2020/2021, as 12 Escolas do Turismo de Portugal receberam 2.923 candidaturas para um total de 1.740 vagas, com alguns cursos a registarem uma procura acima dos 450% face ao número de vagas, de que são exemplo os cursos lecionados em inglês: Culinary Arts, Hospitality Operations Management e Food & Beverage Management.

Focado em promover o desenvolvimento das pessoas e a capacitação das empresas, o Turismo de Portugal desenvolveu esta nova solução para facilitar o acesso à informação, contribuir para melhorar a experiência de formação e, sobretudo, o conhecimento adquirido.

Integrado no Ministério da Economia e da Transição Digital, o Turismo de Portugal é a Autoridade Turística Nacional responsável pela promoção, valorização e sustentabilidade da atividade turística. Agrega numa única entidade todas as competências institucionais relativas à dinamização do turismo, desde a oferta à procura. Com uma relação privilegiada com as outras entidades públicas e os agentes económicos, no país e no estrangeiro, o Turismo de Portugal está empenhado em cumprir o desígnio de reforçar o turismo como um dos pilares do crescimento da economia portuguesa.