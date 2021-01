Turismo de Portugal lança desafio de sustentabilidade

#CantSkipTomorrow é um desafio recentemente lançado pelo Turismo de Portugal que apela à promoção de um turismo mais responsável e sustentável nos mercados do Reino Unido, França, Espanha, Brasil e Alemanha. O desafio arrancou a 12 de janeiro e será difundido durante o primeiro trimestre de 2021, exclusivamente em meios digitais e de forma totalmente orgânica.

Os primeiros quatro vídeos desta campanha, que pode ver em baixo, mostram os ativos naturais de cada país a que se dirige, ilustrando o momento em que futuro e presente se encontram, personificados num protagonista que apela à responsabilidade de um turista e de um setor mais sustentável, traduzido na assinatura “Tomorrow is today”.

Este desafio é um apelo à mobilidade, uma convocatória à união, à consciência coletiva e à vontade e responsabilidade destes destinos para protegerem aquilo que lhes foi atribuído pela natureza, que é essência da sua identidade e que urge que se conserve para sempre. Essa natureza que deslumbra os viajantes e que só se manterá se cada um se responsabilizar por atrair visitantes mais respeitadores e mais conscientes.

Esta importante mensagem para um futuro melhor surge subtilmente embrulhada e apurada em peso histórico. À voz de cada protagonista junta-se um arranjo exclusivo, desenvolvido a partir da música “Verdes são os campos” de Zeca Afonso, criada a partir de um poema de Luís Vaz de Camões. É este novo arranjo que liga também o passado e o futuro, tornando cada uma destas viagens em esperança para um amanhã, onde o verde continua a ser dominante.

Este conceito deriva das orientações globais da Organização Mundial do Turismo que indicam que a recuperação responsável do setor, após a pandemia de covid-19, permitirá que este retome a atividade ainda mais forte e mais sustentável.

É com esta aposta na sustentabilidade que o Turismo de Portugal se compromete a liderar o turismo do futuro, um dos principais objetivos da Estratégia Turismo 2027, que define uma visão para o turismo nacional, estabelece prioridades e se responsabiliza com metas de sustentabilidade económica, social e ambiental.

Para o Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, “esta mensagem transmite a nossa responsabilidade, enquanto destino turístico, para com os portugueses, os turistas, as empresas do setor e, acima de tudo, para com um planeta que precisa de se regenerar. Depois de lançarmos o Plano +Sustentável 20|23 (em discussão pública até 26 de janeiro), assumimos também a sustentabilidade como foco da nossa promoção, no sentido de prepararmos um futuro mais resistente, mais resiliente e, acima de tudo, mais responsável”.

