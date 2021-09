Turismo de Portugal deu a conhecer o país a mais de 500 lusodescendentes

A primeira edição dirigida a lusodescendentes da Summer School do Turismo de Portugal teve lugar na semanada passada, e encerrou com uma sessão que contou com a participação da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.

Organizada pelas Escolas do Turismo de Portugal, com o apoio da Secretaria de Estado do Turismo e da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, a iniciativa decorreu ao longo desta semana, de forma gratuita e em formato online, com sessões em português e em inglês, proporcionando a 534 lusodescendentes, de 46 países diferentes, formas de melhor conhecerem as suas origens e descobrirem Portugal, apresentando-lhes oportunidades para estudar, trabalhar e investir no país.

Do total de participantes, 120 eram originários de países não falantes de Português (como Noruega, Austrália, Irlanda, entre outros), 37% do Brasil, 5,6% da Venezuela, 4,7% da Guiné-Bissau, 2,8% de Angola, 1,9% da Suíça e 1,7% da Argentina.

O sucesso desta edição da Summer School leva o Turismo de Portugal a prever a sua continuação no próximo ano, preferencialmente em formato presencial numa das suas Escolas, com alojamento incluído, convidando os lusodescendentes conhecerem o país.

O programa deste ano percorreu as cinco regiões de Portugal continental (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve), tendo sido dinamizado pelas Escolas do Porto, Oeste, Estoril, Portalegre e Portimão que, em cada dia, apresentaram a geografia, a cultura e o património de cada região. Nesta viagem pelo país foram destacados os principais atrativos paisagísticos do litoral, interior e montanhas, em particular os trilhos e a natureza, e ainda a cultura e o património, nomeadamente, a língua portuguesa e os monumentos classificados pela UNESCO. A Gastronomia e o Enoturismo estiveram também em destaque, com atividades de demonstração e produção de receitas das várias regiões.

Para a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, “o elevado número de participantes nesta Summer School, bem como a sua proveniência, é bem demonstrativo do interesse que Portugal, e mais concretamente toda a área do turismo – nas suas múltiplas valências e oportunidades -, desperta nas comunidades de lusodescendentes espalhadas pelo mundo.”

A Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas salientou que “a primeira edição deste evento para lusodescendentes representa um sinal claro da atual vitalidade da ligação entre os lusodescendentes e Portugal; não apenas numa perspetiva de aqueles revisitarem as suas origens, mas igualmente pelas possibilidades que esta ligação representa para o futuro profissional e pessoal destes jovens”.

A iniciativa visou promover a valorização das competências e do emprego nas várias áreas de atividade do setor do turismo, dando a conhecer as oportunidades que existem em Portugal para prosseguir os estudos, criar uma carreira profissional ou investir no país, dirigidas a uma nova geração.

