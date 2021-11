Turismo de Portugal aposta em Saramago

O início das celebrações do Centenário de José Saramago, autor português de mais de 40 obras e detentor do Prémio Nobel de Literatura e do Prémio Camões, assinala também o arranque de “Viagem a Portugal Revisited”, um projeto de turismo literário do Turismo de Portugal.

Desenvolvido em parceria com a Fundação José Saramago, “Viagem a Portugal Revisited” consiste numa reconstrução dos roteiros percorridos por Saramago, e descritos na obra homónima, por autores contemporâneos nacionais e internacionais. José Luis Peixoto, galardoado com o Prémio Literário José Saramago em 2001, é o primeiro autor a ser desafiado para fazer um relato contemporâneo da viagem e dos locais visitados. O projeto constitui uma oportunidade para dar a conhecer o imenso território onde Saramago se inspirou, os locais, as paisagens, os sabores e as gentes, mas também promover Portugal como destino de turismo literário.

Foi entre outubro de 1979 e julho de 1980 que José Saramago percorreu o país, a convite do Círculo de Leitores, escrevendo “Viagem a Portugal” que descreve o nosso país como nenhum outro. E já na altura, o escritor destacava que “é preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na primavera o que se vira no verão, ver de dia o que se viu de noite… É preciso voltar aos passos que foram dados, para os repetir, e para traçar caminhos novos”.

Por isso, para além da homenagem prestada a José Saramago, este projeto pretende convidar à visita a Portugal através do olhar do escritor e motivar a interação com outros roteiros literários, assentes em outras obras de Saramago e em lugares neles mencionados.

No início de 2022 será lançada a plataforma digital “Viagem a Portugal Revisited” com os itinerários da obra e os conteúdos dos locais revisitados pelos autores, que podem assim ser descobertos de forma interativa e dinâmica, através de um roteiro inovador num mapa 3D com a tecnologia Google Earth. Serão também divulgados conteúdos escritos, visuais e sonoros através de diferentes canais e para partilha no YouTube, Spotify e Apple.

Com o Programa de Ação para o Turismo Literário pretende-se colocar Portugal no mapa dos destinos literários, valorizar e promover a oferta de Turismo Literário e enaltecer a língua portuguesa e os seus escritores, em diálogo com o território, contribuindo para a coesão social e territorial e impulsionando o negócio turístico.