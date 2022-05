Turismo de Portugal à caça de novas companhias aéreas

O Turismo de Portugal garantiu esta quinta-feira que tem trabalhado para atrair novas companhias aéreas e para tornar Porto e Lisboa mais atrativos para quem faz ligação em Espanha, através da Ibéria, e sublinhou “papel crucial” da TAP na conectividade.

Em causa está a notícia avançada pelo Jornal de Notícias a dar conta de que o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, terá incentivado agentes da região Norte a apostar na Ibéria como parceiro estratégico e em Madrid enquanto aeroporto de ligação internacional, em vez de esperarem pela TAP.

Segundo o JN, a reunião foi promovida pelo Turismo do Porto e Norte e contou com a participação da secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques.

“Sendo a conectividade aérea uma importante parte desta equação, tem sido desenvolvido um trabalho, sobretudo no pós pandemia, no sentido de reforçar as ligações das companhias aéreas para todos os aeroportos nacionais, atrair novas companhias áreas – uma vez que asseguram as ligações de novos mercados ou mercados já existentes aos aeroportos nacionais – e colaborar nos programas de venda e distribuição das companhias nesses mesmos mercados”, começa por explicar o Turismo de Portugal, em comunicado.

A autoridade turística, tutelada pelo Ministério da Economia e do Mar, sublinhou que, sem prejuízo do papel da TAP enquanto parceiro estratégico do Turismo de Portugal e na conectividade e acessibilidade a Portugal, “e considerando que a IBERIA incluiu recentemente os destinos de Porto e Lisboa no seu programa, tem sido desenvolvido um trabalho no sentido de tornar ainda mais atrativos estes destinos para os passageiros que fazem ligação em Espanha”.

Da mesma maneira, acrescentou, que tem sido desenvolvido o programa Stopover da TAP, que permite fazer escala em Lisboa entre uma a cinco noites, sem pagar a taxa de Stopover.

A Lusa tentou obter esclarecimentos junto do Ministério da Economia e do das Infraestruturas, que tutela a TAP, que se escusaram a comentários.

No início de abril, a TAP afirmou que duplicou o número de voos a partir do Porto face ao ano passado, um reforço que entrou em vigor este mês e que se manterá até ao fim do verão.

O anúncio foi feito num comunicado, divulgado no mesmo dia em que o Jornal de Notícias deu conta que, face ao verão de 2019, a TAP vai operar menos sete rotas e oferecer menos 705 mil lugares a partir do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, o que motivou críticas do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e de vários partidos.

A companhia aérea informou que “a TAP duplicou o número de voos a partir do Porto face ao ano passado (subida de 98%)”, acrescentando que “esta estratégia de reforço entrou em vigor já em abril e manter-se-á até ao fim do verão deste ano”.