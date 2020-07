Turismo da Alemanha quer atrair portugueses

Com o início do segundo semestre do ano, o Turismo da Alemanha para Portugal e Espanha aumenta a comunicação B2C com o lançamento da sua página de Facebook para o mercado português: www.facebook.com/TurismoDaAlemanha

Já há alguns anos que o Turismo da Alemanha tem estado continuamente a aumentar a sua presença no mercado português, sobretudo no B2B (imprensa e trade). Agora o contacto com os consumidores finais será reforçado pela presença na rede social Facebook.

“As redes sociais são um elemento central da nossa estratégia digital e são ideais para a abordagem a potenciais viajantes à Alemanha. 90% dos portugueses com acesso à internet dispõe de uma conta no Facebook e utiliza esta rede para inspirar-se, para procurar informação ou recomendações de viagens. Com as diferentes opções de segmentação que o Facebook oferece, poderemos fazer um contacto com o cliente dirigido aos seus interesses temáticos, ao mostrar-lhes conteúdo específico”, sublinha Ulrike Bohnet, diretora do Turismo da Alemanha para Portugal e Espanha.

As dormidas na Alemanha provenientes de Portugal têm registado um aumento contínuo nos últimos anos e em 2019 superaram a barreira das 500.000 dormidas. Em Portugal, a Alemanha tem uma excelente reputação de ser um destino de viagens seguro e versátil. Por essa razão, o Turismo da Alemanha estima uma recuperação das dormidas dos portugueses a médio prazo, com um aumento do interesse no destino após a crise causada pela pandemia mundial do coronavírus.