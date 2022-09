Turismo Centro de Portugal promove-se em feiras internacionais espanholas

A Turismo Centro de Portugal vai participar este mês em duas feiras internacionais em Espanha. De 23 a 25 de setembro, estará presente na Naturcyl – Feira Internacional de Ecoturismo, seguindo-se a Termatalia – Feira Internacional de Turismo Termal, de Saúde e Bem-Estar, de 28 a 29 de setembro.

A Naturcyl decorre em Ruesga, Palência. Esta é a 5.ª edição da feira, que está a impor-se como um dos fóruns mais importantes para a promoção do ecoturismo. Ao mesmo tempo, constitui um ponto de encontro imprescindível para a troca de ideias e de oportunidades de negócio entre profissionais e amantes do ecoturismo e do meio rural.

A Turismo Centro de Portugal está representada na Naturcyl com um stand próprio de 9m2, em que irá divulgar e promover o seu vastíssimo Património Natural. De salientar que o território do Centro de Portugal engloba, entre muitos outros ativos turísticos ligados à natureza, os Geoparques Estrela e Naturtejo da UNESCO; os Parques Naturais do Tejo Internacional, da Serra da Estrela e do Douro Internacional; as reservas da Malcata e da Faia Brava e, ainda, duas Cartas Europeias de Turismo Sustentável: Montanhas Mágicas e Terras do Lince.

Com esta participação, a Centro de Portugal pretende também consolidar a identidade territorial das Terras do Lince enquanto destino de Turismo de Natureza. As Terras do Lince englobam os municípios de Almeida, Sabugal e Penamacor.

A grande variedade de atividades programadas para os três dias de feira atrai inúmeros visitantes. Entre conferências, oficinas, visitas guiadas, experiências de gastronomia ou cinema documental, o programa é muito vasto e completo.

“A Naturcyl tem uma importância estratégica cada vez mais relevante para a Turismo Centro de Portugal, uma vez que junta os principais agentes internacionais nas áreas do ecoturismo e do turismo da natureza, produtos em que a região Centro de Portugal se assume como um destino de referência. Acresce que a feira tem uma repercussão muito positiva nos meios de comunicação de Espanha, que é o principal mercado emissor de visitantes estrangeiros para o Centro de Portugal. Por tudo isto, a Turismo Centro de Portugal não poderia faltar”, considera Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal.

A Termatalia tem lugar em Ourense. Já na 20.ª edição, é a única feira especializada em termalismo a nível mundial, estabelecendo a ligação deste produto entre a Europa e a América Latina. A feira fomenta o intercâmbio de experiências, do ponto de vista empresarial, institucional e social, impulsionando o mercado estratégico do turismo termal entre os dois continentes.

A Turismo Centro de Portugal está representada na Termatalia com uma área de 12m2, destinada à valorização da água termal, um recurso endógeno relevante na região.

“A elevada qualidade e diversidade das estâncias termais do Centro de Portugal coloca o turismo de saúde e bem-estar como um produto estratégico para a região. Esta região é um destino de saúde e bem-estar único, equiparado ao que de melhor existe na Europa. Devido à proximidade com Espanha, o Centro de Portugal assume este mercado como preferencial”, explica Pedro Machado.

Durante os dois dias de Termatalia, decorrerão diversas ações de capacitação profissional dos setores de termalismo, turismo de saúde e wellness.

#portugalpositivo