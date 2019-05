Turismo Centro de Portugal ganha prémio na Letónia

O Turismo Centro de Portugal (TCP) venceu um prestigiante prémio no 12.º Festival Internacional de Filmes de Turismo “TourFilm Riga”, que decorre de 23 a 25 de maio, em Riga, capital da Letónia. O TCP ganhou o galardão de Melhor Filme, na categoria “Destinos Turísticos – Região”, com o seu mais recente filme promocional, intitulado “Turismo Centro de Portugal – Are You Ready?”.

Adriana Rodrigues, chefe do Núcleo de Administração Geral e Comunicação do TCP, foi quem recebeu o prémio na Letónia. “O nosso ‘Turismo Centro Portugal – Are You Ready?’, continua a traçar um percurso de sucesso, nos diversos festivais de filmes de cinema além-fronteiras, projetando de forma original as experiências únicas que apenas podem ser vividas no Centro de Portugal. A forma inédita que inauguramos em Portugal, de promoção turística aliada ao mundo do digital, e ‘a piscar o olho’ ao mundo dos jogos digitais, permitem-nos um posicionamento pela diferença, relativamente a outros competidores. Permite-nos atualidade, contemporaneidade e alcançar segmentos de mercado, muito interessantes para o nosso destino”, sublinhou Adriana Rodrigues.

Produzido pela Slideshow para o TCP, o filme “Turismo Centro de Portugal – Are You Ready?” foi apresentado no dia 14 de março e já regista mais de 330 mil visualizações na página de Facebook do TCP. No início de maio, venceu o galardão referente a “Best Production Design” do Terres Festival, que decorreu em Tortosa, Espanha. Antes, tinha sido também nomeado noutro festival: o Festival Internacional de Filmes de Turismo da Bulgária.

“Esperamos que a estes prémios se somem muitos mais, porque deste modo continuaremos a espalhar a marca Centro de Portugal por todos os locais onde se realizam os festivais e onde o filme é projetado. É uma estratégia inédita e que já confirmámos ter incríveis resultados. Garante-nos visibilidade e notoriedade, reforçando e consolidando a nossa marca”, considerou Adriana Rodrigues.

“Turismo Centro de Portugal: Are You Ready?” é um filme promocional com um conceito inovador, no qual o visitante se transforma na personagem de um jogo passado no magnífico território do Centro de Portugal. O seu objetivo é chegar à onda gigante da Nazaré. Este filme abre portas a um novo projeto comunicacional e promocional do Centro de Portugal que, aliado às novas tecnologias, visa uma forma de alcançar novos públicos, segmentos mais jovens e ativos. A mensagem que se quer passar é a de que, alterando-se o personagem principal, poderemos sempre criar novos roteiros, novos percursos, e redescobrir, de acordo com motivações próprias, novo(s) Centro(s) de Portugal.

Veja o filme premiado aqui: